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Galatasaray'da Mustafa Muhammed sevinci

02.07.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mustafa Muhammed, tedavisinin ardından sahada koşulara başladı

Galatasaray'da Mustafa Muhammed sevinci

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan sabah idmanında futbolcular gruplar halinde 7'ye 3 top kapma oyunu oynadı. Antrenmanın devam eden bölümünde 6'ya 6 dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise 12'şer dakikalık iki ayrı bölümde 11'e 11 çift kale maç yapıldı. Antrenman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Günün ikinci antrenmanında ise kuvvet çalışması üzerinde duruldu.

Hazırlık maçında sakatlanan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşulara başladı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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