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Galatasaray'da Nelsson'dan ayrılık açıklaması!

11.10.2023 14:09 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson, takımdaki geleceğine dair çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, ülkesinin basınından BT'ye çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

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Manchester United maçında oynamadığı için çok sinirlendiğini ve hayal kırıklığına uğradığını bildiren başarılı stoper, "Üç maçtır yedek kulübesinde oturuyorum" ifadelerini kullandı.

"OYNAMAZSAM BAŞKA BİR YER BULMAK ZORUNDA KALACAĞIM"

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Çarpıcı açıklamalarına devam eden Victor Nelsson, "Eğer oynamıyorsam ne yapacağım? Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum. Oynamazsam başka bir yer bulmak zorunda kalacağım. Bu açık. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

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