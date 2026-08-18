Galatasaray'da Noa Lang operasyonu!

Yeni sezon kadro çalışmalarına devam eden Galatasaray, tanıdık bir ismi yeniden gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, geçen sezonun ikinci yarısında kadrosunda kiralık olarak yer alan Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ı transfer etmek için düğmeye bastı.

BU KEZ BONSERVİSİYLE KAZANDIRILACAK

Sky'da yer alan habere göre; Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalya temsilcisi Napoli ile resmi görüşmelere başladı. İki kulüp arasındaki pazarlıkların, oyuncunun bu kez kalıcı transferi (bonservisi) üzerine yürütüldüğü ifade edildi.

HOLLANDA DEVİ AJAX DA PEŞİNDE

Sarı-kırmızılıların transferinde ısrarcı olduğu Noa Lang ile sadece Galatasaray ilgilenmiyor. Hollanda basınında yer alan detaylara göre, oyuncunun ülkesinden Ajax'ın da tecrübeli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak adına devreye girdiği belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasıyla 19 resmi maçta süre bulan Noa Lang, sarı-kırmızılı takıma 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.