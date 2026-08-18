SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Noa Lang operasyonu!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen Noa Lang için sarı-kırmızılı yönetim yeniden harekete geçti. İtalyan ekibi Napoli ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, bu kez 27 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'da Noa Lang operasyonu!
Emre Şen
Noa Lang

Noa Lang

HOL Hollanda
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Napoli
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon kadro çalışmalarına devam eden Galatasaray, tanıdık bir ismi yeniden gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, geçen sezonun ikinci yarısında kadrosunda kiralık olarak yer alan Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ı transfer etmek için düğmeye bastı.

BU KEZ BONSERVİSİYLE KAZANDIRILACAK

Sky'da yer alan habere göre; Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalya temsilcisi Napoli ile resmi görüşmelere başladı. İki kulüp arasındaki pazarlıkların, oyuncunun bu kez kalıcı transferi (bonservisi) üzerine yürütüldüğü ifade edildi.

HOLLANDA DEVİ AJAX DA PEŞİNDE

Sarı-kırmızılıların transferinde ısrarcı olduğu Noa Lang ile sadece Galatasaray ilgilenmiyor. Hollanda basınında yer alan detaylara göre, oyuncunun ülkesinden Ajax'ın da tecrübeli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak adına devreye girdiği belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasıyla 19 resmi maçta süre bulan Noa Lang, sarı-kırmızılı takıma 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu: "7’den 77’ye herkesi sporla buluşturmaya kararlıyız"AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu: "7’den 77’ye herkesi sporla buluşturmaya kararlıyız"
Tüm İspanya'nın dilinde Arda Güler var! Tek başına bir ordu gibiTüm İspanya'nın dilinde Arda Güler var! Tek başına bir ordu gibi
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Noa Lang
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni kanunu hedef aldı! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Yeni kanunu hedef aldı! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Öğrencilerle valiz valiz para trafiği

Öğrencilerle valiz valiz para trafiği

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Batrakov İstanbul'a geliyor

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Batrakov İstanbul'a geliyor

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Kur ve kredi iddiası olay olmuştu! Bakanlıktan yalanlama geldi

Kur ve kredi iddiası olay olmuştu! Bakanlıktan yalanlama geldi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Geç yapan daha az maaş alır

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Geç yapan daha az maaş alır

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.