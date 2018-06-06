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Galatasaray'da Nuri Şahin harekatı

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.06.2018 14:40 | Son Güncelleme

Alman ekibiyle yollarını ayıracak Nuri Şahin Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. 29 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayı giymeye bu kez çok yakın. Kendisini A Milli Takım'a kazandıran Terim'i kırmayan 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Galatasaray'da Nuri Şahin harekatı

Galatasaray, bitmeyen aşkı Nuri Şahin'e bu kez kavuşuyor. Alman ekibi Borussia Dortmund'un satış listesine koymaya hazırlandığı yıldız orta saha, sarı-kırmızılılara "Fatih Terim'in olduğu her yere seve seve gelirim" yanıtını verdi. Kendisini A Milli Takım'a kazandıran Terim'i kırmayan 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

KOLAYLIK SAĞLANACAK

Terim, üst düzey futbol bilgisi ve tecrübesinin yanında örnek kişiliğiyle takıma güç katacağını düşündüğü Nuri'yi ikna etmekte zorlanmadı. Galatasaray yönetimi gelecek sezon sözleşmesi bitecek oyuncu için Alman kulübü ile pazarlıklara başladı. Dortmund'un Nuri Şahin konusunda sarı-kırmızılılara zorluk çıkarmayacağı ve cüzi bir bonservis talep edeceği öğrenildi.

(AÇIK MERT KORKUSUZ)

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Spor Toto Süper Lig nuri şahin Galatasaray

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