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Galatasaray'da Nuri Şahin sesleri

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.06.2018 08:14 | Son Güncelleme

Gurbetçi yıldızın transferinde her şey Galatasaray’ın lehine ilerliyor... Nuri Şahin’e gelecek planlarında yer vermeyen Borussia Dortmund, bonservis fiyatını makul seviyede tutuyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması nedeniyle 29 yaşındaki yıldız teklife sıcak bakıyor.

Galatasaray'da Nuri Şahin sesleri

UEFA ile imzalanacak Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle transferde temkinli ilerleyen ve geçen sezonun aksine bonservis maliyeti fazla olmayan oyunculara yönelen Galatasaray’da, liste başı isimlerden biri Nuri Şahin.

İdari menacer Şükrü Hanedar ve yardımcı antrenör Levent Şahin’in hafta içindeki Almanya seferinde 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu için temaslarda bulunmuştu. Borussia Dortmund, kulüpte toplam 11 sezon forma giyen Nuri’ye gelecek planlarında yer vermiyor. Ancak bonservis konusunda da oyuncusunu zorlamayacak bir politika izliyor. Dortmund, Nuri’nin bir takımla anlaşması durumunda futbolcusuna sıkıntı yaratmayacak ve makul bir fiyatla ayrılmasına izin verecek. Dolayısıyla bu transferde Nuri Şahin ile Galatasaray arasındaki görüşmeler kilit rol oynuyor.

Sürekli konuşuyorlar

Kurulan ilk temaslarda Nuri, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray’a gelmeye oldukça sıcak baktığını söyledi. Üstelik Fatih Terim faktörü de Cimbom’un elini güçlendiren önemli bir etken. Nuri, yıllarca A Milli Takım’da hocalığını yapan Terim ile sürekli iletişim halinde ve yeniden kendisiyle çalışmak istiyor. Kısacası Galatasaray-Nuri Şahin görüşmesinde her şey olumlu ilerliyor.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray nuri şahin fatih terim

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