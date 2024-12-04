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  4. Galatasaray'da ocak ayında iki yolcu kesinleşti! Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmayacak

Galatasaray'da ocak ayında iki yolcu kesinleşti! Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmayacak

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.12.2024 10:56
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Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan oyuncularla yollar ayrılacak. Oynanan Eyüpspor maçı sonrası kararını veren Okan Buruk, devre arasında forma şansı vermediği ve performansından memnun kalmadığı herkesi takımdan gönderecek.

Galatasaray'da ocak ayında iki yolcu kesinleşti! Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmayacak
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Eyüpspor maçında yaşanan puan kaybı sonrası fatura isteksiz oyunculara kesildi. Forma şansı bulmakta zorlanan ve performansları düşük olan oyuncular hakkında kararını veren Okan Buruk, listenin en üstüne iki oyuncusunu yazdı.

HAKIM ZIYECH VE NELSSON YOLCU

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Performansları bu sezon hiç beğenilmeyen Nelsson ve Hakim Ziyech, ocak ayında takımdan ayrılacak. Sarı-kırmızılılar bu iki oyuncuya gelecek teklifleri kabul etme kararı aldı.

TAKIMDA MUTSUZ OYUNCU İSTEMİYOR

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Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Okan Buruk, kadrodaki mutsuz oyuncuları teker teker yollayacak. Performansı yüksek oyuncularla ikinci yarıya başlamayı planlayan Okan Buruk, ocak ayında büyük bir operasyon yapacak.

Anahtar Kelimeler:
galatasaray nelsson ziyech
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