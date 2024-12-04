Galatasaray'da ocak ayında iki yolcu kesinleşti! Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmayacak

Galatasaray'da Eyüpspor maçında yaşanan puan kaybı sonrası fatura isteksiz oyunculara kesildi. Forma şansı bulmakta zorlanan ve performansları düşük olan oyuncular hakkında kararını veren Okan Buruk, listenin en üstüne iki oyuncusunu yazdı.

HAKIM ZIYECH VE NELSSON YOLCU

Performansları bu sezon hiç beğenilmeyen Nelsson ve Hakim Ziyech, ocak ayında takımdan ayrılacak. Sarı-kırmızılılar bu iki oyuncuya gelecek teklifleri kabul etme kararı aldı.

TAKIMDA MUTSUZ OYUNCU İSTEMİYOR

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Okan Buruk, kadrodaki mutsuz oyuncuları teker teker yollayacak. Performansı yüksek oyuncularla ikinci yarıya başlamayı planlayan Okan Buruk, ocak ayında büyük bir operasyon yapacak.