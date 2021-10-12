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Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'dan yeni açıklama

12.10.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, İstanbulspor maçı sonrasında konuştu.

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'dan yeni açıklama
Oğulcan Çağlayan

Oğulcan Çağlayan

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı ve 3-3 sona eren hazırlık maçının ardından Oğulcan Çağlayan açıklamalarda bulundu.

Milli aranın verimli geçtiğini söyleyen Oğulcan, "Burada daha az süre alan bir oyuncu grubu yer aldı. Bizim için verimli bir dönem oldu. Doğruları cebimize koyup, yanlışlardan ders çıkarıp, takım arkadaşlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Hedefin şampiyonluk olduğunu vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "Ligde üst sıralara tırmanıp, ligin sonuna kadar orada kalacağız." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Futbol Kulübü Oğulcan Çağlayan
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