Galatasaray'da Okan Buruk çift forvetli sisteme son noktayı koydu! Mauro Icardi ve Victor Osimhen için karar verildi!

Süper Lig’de son hafta deplasmanda Kocaelispor’a kaybederek en yakın rakibi Fenerbahçe’yle puan farkının azalmasına neden olan Galatasaray’da gözler Mauro Icardi ve Victor Osimhen birlikteğine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk’un çift forvet sistemiyle ilgili karar aldığı ve Icardi’nin geleceği için bu kararın büyük önem arz ettiği iddia edildi. İşte detaylar…

Burak Kavuncu
ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray’da son hafta Kocaelispor’a karşı alınan mağlubiyet flaş bir kararı beraberinde getirdi. Takımın yıldız isimleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen’in maçlara ilk 11 başlama isteği teknik direktör Okan Buruk’un elini zorlaştırırken, çift fortvetli sistemle ilgili de flaş bir karar alındığı belirtildi.

‘‘ICARDI VE OSIMHEN ARTIK…’’

Türkiye gazetesinin haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor yenilgisinin ardından Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi bir daha Victor Osimhen ile birlikte kullanmama kararı aldı.

YOLLAR BİLE AYRILABİLİR!

Okan Buruk, bundan sonra çift forvetli sistemle bir daha maça çıkmama kararı aldı. Icardi, Osimhen’in arkasında kulübede beklemeye razı olmazsa sezon sonunda yollar ayrılacak.

ELEŞTİRİLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR!

Galatasaray’da sadece son hafta Kocaelispor’a karşı alınan mağlubiyette değil, Mauro Icardi’nin geçtiğimiz sene Avrupa Ligi’nde Tottenham maçında sakatlanmasının ardından geri dönmesi ile birlikte eleştiriler devamlı arttı. Taraftarlar yıldız futbolcunun önce sakatlıktan kilolu dönmesinden şikayetçi olurken, ardından maçlardaki etkisizliği ve son olarak da çift forvet sisteminde takımın kimyasını bozduğuna yönelik sitemlerini dile getirmişlerdi.

BU SEZON 6 GOLÜ VAR!

Arjantinli yıldız isim bu sezon Trendyol Süper Lig, Türkcell Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi maçları dahil toplam 15 maçta forma giyerken, 6 gol atma başarısı gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
