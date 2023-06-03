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  4. Galatasaray'da Okan Buruk hakkında karar verildi! Ankaragücü maçı öncesi Dursun Özbek çoktan harekete geçmiş...

Galatasaray'da Okan Buruk hakkında karar verildi! Ankaragücü maçı öncesi Dursun Özbek çoktan harekete geçmiş...

03.06.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da şampiyonluk mutluluğu yaşanırken bir yandan da sözleşme pazarlıkları başlandı. Sarı-kırmızılı yönetim yaşanan başarıyı devam ettirmek için Okan Buruk ile yola devam kararı aldı ve opsiyonu kullandı.

Galatasaray'da Okan Buruk hakkında karar verildi! Ankaragücü maçı öncesi Dursun Özbek çoktan harekete geçmiş...

Kazanılan şampiyonluk sonrasında yönetim, Okan Buruk ile nikah tazelemek istiyor. Okan Buruk cephesinin de Galatasaray'da devam etmek istemesi sarı-kırmızılıları bir hayli mutlu etmiş durumda...

ŞAMPİYON OLMADAN OPSİYON DEVREYE SOKULDU

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun ilan edildiği MKE Ankaragücü maçından önce Okan Buruk'un opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bu hareketle Okan Buruk'a duyduğu güveni ortaya koyan Dursun Özbek, önümüzdeki sezon da 'devam' dedi.

MAAŞINA ZAM

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Sarı kırmızılılar, opsiyona göre 20 milyon TL maaşı olan Okan Buruk'a jest olarak zam da yapacak. Aslan'ın, yeni sezon kampını geçen yıl olduğu gibi Avusturya'da yapması bekleniyor.


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