Galatasaray'da Okan Buruk Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maç öncesi Osimhen'in durumu açıkladı!

Süper Lig devi Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile karşılaşacağı maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''EN SERT MAÇLARDAN BİRİ...''

Okan Buruk, "Diogo Jota biliyorsunuz 3 ay önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Liverpool maçı öncesi anmamız gerekiyordu. Stadyumda da benzer bir şey olacaktır." diyerek sözlerine başladı.

Okan Buruk, "Gerçekten çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Galatasaray gibi oynayacağımız, Galatasaray gibi düşüneceğimiz bir maç olacak. Galatasaray'daki 4. senem. Oynadığımız en sert maçlardan biri olacak. Bayern Münih maçı dahil." dedi.

''NEGATİF HAVANIN OLUŞMASI NORMAL''

"Sosyal medyada son maçlardaki performans ve Liverpool'un adından ötürü negatif bir hava var. Sizin düşünceniz nedir?"

Okan Buruk, "Gayet normal. İlk maçta hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. O maç orada kaldı. Yeni bir maç bizi bekliyor. İnancımızı birlikteliğimizi gösterdiğimizde, her maçta olduğu gibi bu maçta da tek isteğimiz kazanmak olacak. Negatif havanın oluşması da gayet normal." diye konuştu.

VICTOR OSIMHEN OYNAYACAK MI?

Soru: "Victor Osimhen yüzde yüz hazır olacak mı?"

Okan Buruk, "Victor antrenmanlara devam etti. Bugün de son antrenmandaki durumunu göreceğiz. Son maçta 10 dakika oynaması, antrenmanlara devam etmesi pozitif. Bugünkü durumuna bakıp karar vereceğiz." dedi.

LEROY SANE'NİN PERFORMANSI

"Leroy Sane'nin performansı şu an nasıl, yüzde yüzüne ne zaman gelir?"

Okan Buruk, "Birinci soru olarak direkt oyuncu sorusunu konuşmak doğru değil. Tüm oyuncularımdan memnunum. Hepsi ellerinden geleni yapıyor. Ligde 7'de 7 ile gidiyoruz. İyi oynamadığımız maçlar oldu. Sadece 1-2 oyuncu üzerinden değil, takım olarak daha iyisini yapmalıyız. Birinci sorumluluk benim. Oyuncularını iyi hazırlaması, motive etmesi, maç planını hazırlaması konusunda birinci iş teknik ekipte. Oyuncularıma inanıyorum, güveniyorum. Her oyuncu yüzde yüzünü yapmaya çalışıyor. Bu tabii ki maç maç değişiyor. Liverpool'un Crystal Palace performansına bakarsak, ilk yarıyı 5-0 geride bitirmesi gerekiyordu. Gerçekte böyle bir takım değil, oyuncular kötü oynayabilir, rakip daha iyi olduğu yerler olabilir. Oyuncu üzerinden gitmektense takım olarak sonunda iyi bitirmiştik, takım olarak bitirmiştik. Bu sene de yeni oyuncularla birlikte yakalamaya çalışıyoruz. Maç maç değiştirebiliyoruz oyuncuları, yeni gelenler adapte olacak, kadrolar yaz başında tamamlanmıyor. Oyuncularımızın hepsini oynatmak için çok fazla değişiklik yaptık. Sabit kadroyla devam etmiyoruz. Sıkıntıları olabiliyor. Geçiş dönemi devam etti. Galatasaray yarından itibaren kendi kimliğini göstermeli." ifadelerinde bulundu.

''SON MAÇINI KAYBETSE DE...''

Okan Buruk, "Çok iyi ve formda takıma, son maçını kaybetse de, son maçında iyi oynamasa ve pozisyon verse de lige ve Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayan bir takımla oynayacağız. Kendi sahamızda oynayacağımız bu tür maçları, bu sahnede kendimizi göstermemiz gereken maçlardan biri. Galatasaray gibi oynayacağımız ve Galatasaray gibi düşüneceğimiz bir maç olacak. Kendi sahamızda bu tür maçları şiddetli baskıları yapmamız gerekiyor, hissettirmemiz gerekiyor. Rakibimizi bu anlamda baskı altına almamız gereken maçlardan biri. Taraftarımızla birlikte bunu başaracağımızı biliyoruz." dedi.

ROLAND SALLAI AÇIKLAMASI

Macar basınından soru: "Rolland Sallai, sağda solda savunmada oynadı. Santrfor olarak da oynadı. Daha önce onun gibi bir oyuncuyla karşılaştınız mı?"

Okan Buruk, "Roland oyuncu ve kişilik olarak mutlu olduğumuz bir oyuncu. Mevki ayırt etmeksizin yüzde yüzünü yapıyor. Ondan çok mutluyum. Milli takım performansını biliyorduk. Sağ bek mevkisinde yeni bir opsiyon oldu, çok önemli. Bu bizim için çok sevindirici." diye konuştu.