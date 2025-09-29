SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Okan Buruk Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maç öncesi Osimhen'in durumu açıkladı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Liverpool ile karşılaşırken, teknik direktör Okan Buruk maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, Victor Osimhen'in son durumu hakkında da bilgi verdi.

Galatasaray'da Okan Buruk Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maç öncesi Osimhen'in durumu açıkladı!
Burak Kavuncu

Süper Lig devi Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile karşılaşacağı maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''EN SERT MAÇLARDAN BİRİ...''

Galatasaray da Okan Buruk Şampiyonlar Ligi ndeki Liverpool maç öncesi Osimhen in durumu açıkladı! 1

Okan Buruk, "Diogo Jota biliyorsunuz 3 ay önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Liverpool maçı öncesi anmamız gerekiyordu. Stadyumda da benzer bir şey olacaktır." diyerek sözlerine başladı.

Okan Buruk, "Gerçekten çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Galatasaray gibi oynayacağımız, Galatasaray gibi düşüneceğimiz bir maç olacak. Galatasaray'daki 4. senem. Oynadığımız en sert maçlardan biri olacak. Bayern Münih maçı dahil." dedi.

''NEGATİF HAVANIN OLUŞMASI NORMAL''

Galatasaray da Okan Buruk Şampiyonlar Ligi ndeki Liverpool maç öncesi Osimhen in durumu açıkladı! 2

"Sosyal medyada son maçlardaki performans ve Liverpool'un adından ötürü negatif bir hava var. Sizin düşünceniz nedir?"

Okan Buruk, "Gayet normal. İlk maçta hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. O maç orada kaldı. Yeni bir maç bizi bekliyor. İnancımızı birlikteliğimizi gösterdiğimizde, her maçta olduğu gibi bu maçta da tek isteğimiz kazanmak olacak. Negatif havanın oluşması da gayet normal." diye konuştu.

VICTOR OSIMHEN OYNAYACAK MI?

Galatasaray da Okan Buruk Şampiyonlar Ligi ndeki Liverpool maç öncesi Osimhen in durumu açıkladı! 3

Soru: "Victor Osimhen yüzde yüz hazır olacak mı?"

Okan Buruk, "Victor antrenmanlara devam etti. Bugün de son antrenmandaki durumunu göreceğiz. Son maçta 10 dakika oynaması, antrenmanlara devam etmesi pozitif. Bugünkü durumuna bakıp karar vereceğiz." dedi.

LEROY SANE'NİN PERFORMANSI

Galatasaray da Okan Buruk Şampiyonlar Ligi ndeki Liverpool maç öncesi Osimhen in durumu açıkladı! 4

"Leroy Sane'nin performansı şu an nasıl, yüzde yüzüne ne zaman gelir?"

Okan Buruk, "Birinci soru olarak direkt oyuncu sorusunu konuşmak doğru değil. Tüm oyuncularımdan memnunum. Hepsi ellerinden geleni yapıyor. Ligde 7'de 7 ile gidiyoruz. İyi oynamadığımız maçlar oldu. Sadece 1-2 oyuncu üzerinden değil, takım olarak daha iyisini yapmalıyız. Birinci sorumluluk benim. Oyuncularını iyi hazırlaması, motive etmesi, maç planını hazırlaması konusunda birinci iş teknik ekipte. Oyuncularıma inanıyorum, güveniyorum. Her oyuncu yüzde yüzünü yapmaya çalışıyor. Bu tabii ki maç maç değişiyor. Liverpool'un Crystal Palace performansına bakarsak, ilk yarıyı 5-0 geride bitirmesi gerekiyordu. Gerçekte böyle bir takım değil, oyuncular kötü oynayabilir, rakip daha iyi olduğu yerler olabilir. Oyuncu üzerinden gitmektense takım olarak sonunda iyi bitirmiştik, takım olarak bitirmiştik. Bu sene de yeni oyuncularla birlikte yakalamaya çalışıyoruz. Maç maç değiştirebiliyoruz oyuncuları, yeni gelenler adapte olacak, kadrolar yaz başında tamamlanmıyor. Oyuncularımızın hepsini oynatmak için çok fazla değişiklik yaptık. Sabit kadroyla devam etmiyoruz. Sıkıntıları olabiliyor. Geçiş dönemi devam etti. Galatasaray yarından itibaren kendi kimliğini göstermeli." ifadelerinde bulundu.

''SON MAÇINI KAYBETSE DE...''

Galatasaray da Okan Buruk Şampiyonlar Ligi ndeki Liverpool maç öncesi Osimhen in durumu açıkladı! 5

Okan Buruk, "Çok iyi ve formda takıma, son maçını kaybetse de, son maçında iyi oynamasa ve pozisyon verse de lige ve Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayan bir takımla oynayacağız. Kendi sahamızda oynayacağımız bu tür maçları, bu sahnede kendimizi göstermemiz gereken maçlardan biri. Galatasaray gibi oynayacağımız ve Galatasaray gibi düşüneceğimiz bir maç olacak. Kendi sahamızda bu tür maçları şiddetli baskıları yapmamız gerekiyor, hissettirmemiz gerekiyor. Rakibimizi bu anlamda baskı altına almamız gereken maçlardan biri. Taraftarımızla birlikte bunu başaracağımızı biliyoruz." dedi.

ROLAND SALLAI AÇIKLAMASI

Galatasaray da Okan Buruk Şampiyonlar Ligi ndeki Liverpool maç öncesi Osimhen in durumu açıkladı! 6

Macar basınından soru: "Rolland Sallai, sağda solda savunmada oynadı. Santrfor olarak da oynadı. Daha önce onun gibi bir oyuncuyla karşılaştınız mı?"

Okan Buruk, "Roland oyuncu ve kişilik olarak mutlu olduğumuz bir oyuncu. Mevki ayırt etmeksizin yüzde yüzünü yapıyor. Ondan çok mutluyum. Milli takım performansını biliyorduk. Sağ bek mevkisinde yeni bir opsiyon oldu, çok önemli. Bu bizim için çok sevindirici." diye konuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da ilk ayrılık belli oluyor! Kriteri dolduramadı...Galatasaray'da ilk ayrılık belli oluyor! Kriteri dolduramadı...
Volkan Demirel'den Gökhan Gönül açıklaması geldi! Volkan Demirel'den Gökhan Gönül açıklaması geldi!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Liverpool galatasaray şampiyonlar ligi Mario Lemina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.