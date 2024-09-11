Galatasaray'da Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar! Kerem Aktürkoğlu baskısı, sistem değişikliği... Taraftarın beklediği transfer müjdesi!

Bir yandan Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmak için Roma ile görüşen Galatasaray, diğer yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hareketli günler yaşanırken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaraylı İş Adamları ve Sanayicileri Derneği'nin düzenlediği panele katıldı.

Açıklamalarda bulunan başarılı çalıştırıcı, taraftarı heyecanlandıracak transfer haberi verdi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

''İKİ SEZONU MUTLU BİTİRDİK AMA...''



"İnşallah buradaki bu ortamı, tekrar bu mutluluğu, birlikteliği, belki transfer dönemi bittikten sonra daha çok yaymamız gerekiyor. İki sezonu mutlu şekilde bitirdik, tekrar bu havayı yakalamamız gerekiyor."

''İNANILMAZ BİR BASKI VAR''



"Kerem'in üzerindeki baskı kalktıktan sonra milli maçtaki performansının ne kadar değiştiğini gördük. O yüzden inanılmaz bir baskı var…"

SİSTEM DEĞİŞECEK Mİ



"Sistem olarak 3-5-2, 3-4-3, 4-4-1-1 bazen de 4-4-2 oynayabiliriz."

TRANSFER AÇIKLAMASI



"Bugün bir transferin açıklanmasını bekliyorum. Cuma gününe kadar bir transfer daha yapmak istiyoruz."