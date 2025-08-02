Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları, takımın fiziksel yapılanması hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ATLET OYUNCULARIN SAYISINI ARTIRMALIYIZ"

"Bizim oyunumuz sert ve birebir mücadeleye dayalı. Rakibe karşı fiziksel üstünlük şart. Sane ve Osimhen bu yapıya uygun. Atlet oyuncuların sayısını artırmalıyız. Sane takıma geç katıldı ama daha şimdiden katkı vermeye başladı. Bu çizgimizi sürdürerek Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz."

MUSLERA VE MERTENS CEVABI

"Muslera zaten bizimle, ayrılmış gibi görmüyoruz. Mertens'in böyle bir planı yok ama kapımız her zaman açık. Başkanımız, Muslera'dan özellikle Güney Amerika transferlerinde destek almayı planlıyor. Muslera'nın kendi kulübü var, ama hep yanımızda olacak."

"KALECİ TRANSFERİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

"Kaleci transferi için uğraşıyoruz. Görüşmeler en az bir haftayı buluyor. Osimhen transferi çok uzun sürdü, bu yüzden net tarih veremiyoruz. En kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz," diyerek taraftara sabır çağrısı yaptı.