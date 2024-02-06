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Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer itirafı! ''Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.02.2024 23:35 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bandırmaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, "Genç oyuncularımıza süre verdik, bu önemli. En büyük sevinçlerden biri bu benim için bu maçta. O da güzeldi. Kazandığımız için sevinçliyiz. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz kupayı kazanmak" dedi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer itirafı! ''Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların transfer gündemiyle alakalı konuştu. Buruk, "Maça çok iyi başladık. Çok istekliydik. Oyun içerisinde bazen 3-0 sonrası konsantrasyon eksikliği oluyor. İlk yediğimiz gol, taç atışı ile başladı. Karşımızda da iyi bir takım vardı. İkinci yarıda daha iyi oynadılar. Soyunma odasına 3-1'le gidinde daha farklı oldu. Rakibimiz de 3-2'yi bulunca daha istekli onamaya başladı. Turu geçmek ve 4-2'lik galibiyet önemli." ifadelerini kullandı.

"TERCİHLER ÇOK KÖTÜ OLDU"

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"İlk yarıda daha iyi şeyler yaptık. Birkaç tane daha basit oynasak... İlk yarıda çok kötü tercihler yaptık. İlk yarının skoru 2 gol daha fazla olabilirdi. Carlos'un ilk maçında golle tanışması sevindirici. Tete'nin de iyi maçlarından biriydi. Daha basitini yapsa daha fazla asist yapabilirdi. Bu maçları kazanmak önemli. 90 dakika oynamaları önemli. Birçok oyuncu daha az oynamıştı. Kazandığımız için sevinçliyiz."

TRANSFER İTİRAFI! ''SAĞ BEK İÇİN ANLAŞTIK''

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"Sol bek için bakıyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Seçeneğimiz çok fazla değil. Elimizdeki en iyi seçenekleri seçmeye çalışıyoruz. Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık. Afrika Kupası'nda turu geçtiler. O yüzden gelişi biraz gecikecek. Sol bek için de çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda çözüme ulaşacağımızı düşünüyorum"

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