SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı! Karagümrük maçında...

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen henüz hazır olmaması nedeniyle kadroya alınmamıştı. Ligin 2. haftasında oynanacak olan Karagümrük mücadelesi öncesi Okan Buruk kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı! Karagümrük maçında...
Berker İşleyen

Galatasaray'ın bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Victor Osimhen, takıma bir an önce katılabilmek için Kemerburgaz’da 10 gündür izin yapmadan çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Yıldız oyuncu, son oynanan Gaziantep deplasmanına götürülmezken kamp dönemine katılmayan ve Okan Buruk’un bireysel programını uygulayan yıldız isim, fiziksel açığını kapatmaya çalışıyor.

OKAN BURUK'TAN KARAR

Galatasaray da Okan Buruk tan Victor Osimhen kararı! Karagümrük maçında... 1

Süper Lig’in ikinci haftasında, 15 Ağustos Cuma günü oynanacak Karagümrük maçını hedefleyen Nijeryalı forvet, bu maçta kadroya dahil edilecek. Okan Buruk, maça Barış Alper Yılmaz ile başlamayı planlarken, 26 yaşındaki oyuncuya ikinci yarıda süre verecek.

Osimhen’in ilk 11’deki yerini alması için ise Kayseri deplasmanı bekleniyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'dan gece yarısı 'KAP'! Transfer resmen açıklandı...G.Saray'dan gece yarısı 'KAP'! Transfer resmen açıklandı...
Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştıMourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Süper Lig son dakika galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

Galatasaray'ın da listesinde olan kaleci Lille yolunda...

Galatasaray'ın da listesinde olan kaleci Lille yolunda...

Caner Erkin ilk maçında yaptı yapacağını!

Caner Erkin ilk maçında yaptı yapacağını!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.