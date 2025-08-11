Galatasaray'da Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı! Karagümrük maçında...

Galatasaray'ın bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Victor Osimhen, takıma bir an önce katılabilmek için Kemerburgaz’da 10 gündür izin yapmadan çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Yıldız oyuncu, son oynanan Gaziantep deplasmanına götürülmezken kamp dönemine katılmayan ve Okan Buruk’un bireysel programını uygulayan yıldız isim, fiziksel açığını kapatmaya çalışıyor.

OKAN BURUK'TAN KARAR

Süper Lig’in ikinci haftasında, 15 Ağustos Cuma günü oynanacak Karagümrük maçını hedefleyen Nijeryalı forvet, bu maçta kadroya dahil edilecek. Okan Buruk, maça Barış Alper Yılmaz ile başlamayı planlarken, 26 yaşındaki oyuncuya ikinci yarıda süre verecek.

Osimhen’in ilk 11’deki yerini alması için ise Kayseri deplasmanı bekleniyor.