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Galatasaray'da Omar Elabdellaoui transferi bugün açıklanacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.08.2020 08:52 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın İstanbul'a getirip görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği Omar Elabdellaoui transferi resmen açıklanacak

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui transferi bugün açıklanacak

Galatasaray önceki gün İstanbul'a getirip görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği Omar Elabdellaoui bu sabah sağlık kontrolünden geçirilecek. 28 yaşındaki futbolcunun 19.05'te de KAP'a bildirilmesi bekleniyor

Galatasaray'da Mariano'nun yerine Omar Elabdelloui'nin gelmesiyle beraber takımın savunmadaki dörtlüsünün yaş ortalaması daha da aşağı indi.

Cim-Bom'da savunmada görev alan isimlerin Omar Elabdelloui (28), Luyindama (26), Marcao (24), Saracchi (22) ile birlikte yaş ortalaması 25 oldu.

4 senelik anlaşma sağlanan Omar, Galatasaray'dan her sezon için 1.4 milyon euro garanti ücret alacak. Sarı kırmızılılar daha önce Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Fatih Öztürk transferlerini açıklamıştı.

Sözleşmesi biten Mariano'yla yeni bir kontrat yapmayan sarı-kırmızılılar, Olympiakos ile sözleşmesini yenilemeyen Omar için herhangi bir bonservis ödemeyecek.

YENİ TRANSFERİN KARİYERİ

Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.

Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplamda 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.

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