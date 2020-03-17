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Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat oldu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.03.2020 16:29 | Son Güncelleme

Galatasaray, tecrübeli oyuncusu Ömer Bayram'ın ameliyat olduğunu açıkladı.

Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat oldu!

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Ömer Bayram, geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile oynanan süper lig müsabakasında sakatlık yaşamıştı. Karşılaşma sırasında sağ elinin üstüne düşen sarı kırmızılı oyuncunun elinin kırıldığı açıklanmıştı.

GALATASARAY'DAN AMELİYAT AÇIKLAMASI

"rofesyonel futbol takımı oyuncularımızdan Ömer Bayram, Süper Lig’de oynanan Beşiktaş maçında düşme sonucu sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle bugün sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital’da başarılı bir operasyon geçirmiştir."

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