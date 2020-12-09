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Galatasaray'da Onyekuru müjdesi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.12.2020 21:48 | Son Güncelleme

Kadro dışı kaldığı Monaco'dan Ocak'ta ayrılmaya hazırlanan Onyekuru'nun, menaceri D'avila aracılığıyla Sarı-Kırmızılı kulübe, "Lütfen bu transferi bitirin" diye haber gönderdiği öğrenildi. D'avila da Nijeryalı yıldızın Galatasaray için her zaman fedakârlık yaptığını belirterek, transfer için olumlu ifadeler kullandı.

Galatasaray'da Onyekuru müjdesi!

Ara transferde geniş çaplı bir operasyon yapmaya hazırlanan Galatasaray'da, Henry Onyekuru ismi gündemden hiç düşmüyor. Teknik patron Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi en çok istediği oyuncuların başında gelen Nijeryalı yıldız, Fransa'da kâbus gibi günler geçiriyor. Sarı-Kırmızılı formayla yıldızını parlattıktan sonra gittiği Monaco'da kadro dışı kalan 23 yaşındaki futbolcu, yeteneklerini yeniden kanıtlamak için Türkiye'ye geri dönmek istiyor. Menajeri William D'avila aracılığı ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a mesaj yollayan Onyekuru'nun, "Lütfen kulübümle görüşün ve bu transferi bitirin, yeniden Galatasaray'da olmak istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Onyekuru'nun menaceri D'avila ise geçtiğimiz günlerde Radyospor'a yaptığı açıklamada, Galatasaray'la ilişkilerinin hâlâ çok iyi olduğunu belirterek, şunları dile getirmişti: "Onyekuru hakkında söylenenlerin hiçbiri doğru değil. Ücretinde indirim talep edildiğinde hiç ikiletmeden direkt kabul etti. Bu resmi ve kulüp kayıtlarında var. Galatasaray'da hiçbir sorun yaşamadı. Galatasaray'da daha fazla kalmak için her zaman daha iyisini vermeye çalıştı. Fakat Monaco Teknik Direktörü onu yeni sezon planlamasında düşündüğü için sezon başı çalışmalara çağırdı."


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