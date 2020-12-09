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PSG-Başakşehir maçının ırkçı hakemi Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.12.2020 16:34 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda PSG ile karşı karşıya gelmiş, maçın 4. hakemi Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Pierre Webo'ya karşı ırkçı söylemleri önce maçın durmasına daha sonra da ertelenmesine neden olmuştu. Skandal olayın ardından ırkçı hakemden açıklama geldi. İşte o sözler...

PSG-Başakşehir maçının ırkçı hakemi Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

Paris Saint-Germain ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

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WEBO'YA KIRMIZI KART ÇIKMIŞTI

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı.

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KART UEFA TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenörleri Pierre Webo'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.

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DEMBA BA'NIN SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

4'üncü hakem Sebastian Coltescu'nun üzerine yürüyen Demba Ba, hakeme, "Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo'dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da 4. hakeme, "Sen ırkçı mısın" sözüyle tepki gösterdi.

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İLK SAVUNMASI PES DEDİRTMİŞTİ

  1. hakemin UEFA'ya yaptığı ilk savunmada "Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.

SKANDAL HAKEMDEN AÇIKLAMA GELDİ

AS'da yer alan haberde, Başakşehir – PSG maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun konu hakkında yaptığı açıklamaya yer verildi.Coltescu, "Ben sadece iyi olmaya çalışıyorum. Bugünlerde hiçbir siteden haber okumayacağım. Beni tanıyan herkes ırkçı olmadığımı bilir" dedi.Coltescu'nun bu açıklamaları, sosyal medyada birçok Türk futbolsever tarafından büyük tepki gördü.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu hakem siyah dediği için ceza alırsa bundan sonra bizde de siyahi kelimesini kullanan herkesi yatırıp zksinler. Demeyin siyahi falan. Çok esmer deyin, çikolata renkli deyin, b.k rengi gibi vs. deyin ama siyahi demeyin. Alınıyorlar sonra!
Bucharesti Square’de düdüğü ile beraber asılmalı. Çavuşesku’nun yanına gömülmeli.
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