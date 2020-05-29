Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Ryan Fraser

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken gündeme gelen son isim Ryan Fraser oldu. Premier Lig'de Bournemouth forması giyen İskoç futbolcu için sarı kırmızılıların da devreye girdiği ve transferi bitirmek istediği öne sürüldü.
Daily Record'un haberine göre sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek olan kanat oyuncusu Ryan Fraser için Galatasaray devreye girdi. Tottenham ve Arsenal'in de ilgilendiği oyuncunun, sürekli süre alabileceği bir takımda oynamak istediği için Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi. Haberde ayrıca oyuncunun Galatasaray ile görüşme gerçekleştirdiği ve sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi vizesi alması halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.
Kariyerine ülkesinde başlayan Ryan Fraser, Aberdeen altyapısından çıkarak 2013 yılında Bournemouth'a transfer oldu. 1 sezon Ipswich'te kiralık olarak forma giyen Ryan Fraser, bu sezon Premier Lig'de 28 maçta 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Rayn Fraser'in bonservis değeri Transfermarkt verilerine göre 17.5 milyon euro. Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
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