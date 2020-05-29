SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Ryan Fraser

Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Ryan Fraser

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.05.2020 19:46 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transfer çalışmaları kapsamında Bournemouth forması giyen Ryan Fraser ile ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Ryan Fraser

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken gündeme gelen son isim Ryan Fraser oldu. Premier Lig'de Bournemouth forması giyen İskoç futbolcu için sarı kırmızılıların da devreye girdiği ve transferi bitirmek istediği öne sürüldü.

Daily Record'un haberine göre sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek olan kanat oyuncusu Ryan Fraser için Galatasaray devreye girdi. Tottenham ve Arsenal'in de ilgilendiği oyuncunun, sürekli süre alabileceği bir takımda oynamak istediği için Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi. Haberde ayrıca oyuncunun Galatasaray ile görüşme gerçekleştirdiği ve sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi vizesi alması halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.

RYAN FRASER KİMDİR?

Kariyerine ülkesinde başlayan Ryan Fraser, Aberdeen altyapısından çıkarak 2013 yılında Bournemouth'a transfer oldu. 1 sezon Ipswich'te kiralık olarak forma giyen Ryan Fraser, bu sezon Premier Lig'de 28 maçta 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

TAM 17,5 MİLYON EURO

Rayn Fraser'in bonservis değeri Transfermarkt verilerine göre 17.5 milyon euro. Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
'Hedeflerime yürümeye devam edeceğim''Hedeflerime yürümeye devam edeceğim'
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ilimizden korkutan haber! Vaka sayısı yeniden artışa geçti

O ilimizden korkutan haber! Vaka sayısı yeniden artışa geçti

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

F.Bahçe ile anılan Caner Erkin'den flaş paylaşım!

F.Bahçe ile anılan Caner Erkin'den flaş paylaşım!

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

Ünlü hakem silahlı kokainli fuhuş partisinde yakalandı!

Ünlü hakem silahlı kokainli fuhuş partisinde yakalandı!

Süper Lig için karar açıklandı! İşte yeni kurallar

Süper Lig için karar açıklandı! İşte yeni kurallar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kulübüm teklifi reddetti

Kulübüm teklifi reddetti

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Ryan Fraser

G.Saray'da bomba transfer! Onyekuru'nun yerine...

Carlo Ancelotti, Luyindama'yı transfer listesine ekledi

Ancelotti, Terim'den onu istedi!

Helin Kayıkçı: Hedeflerime doğru yürümeye devam edeceğim

'Hedeflerime yürümeye devam edeceğim'

Hakan Çalhanoğlu: Gelecekte Galatasaray'ı isterim

Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'ı istiyorum!

Gökhan Karadeniz için Galatasaray iddiası

G.Saray'da, TFF 1 Lig'den transfer!

Galatasaray'da tek hedef şampiyonluk

G.Saray'da tek hedef şampiyonluk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.