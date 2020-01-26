Galatasaray’da olay! Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak yüzünden takım otobüsüne binmedi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Konya'ya iner inmez, tüm ekibiyle birlikte özel bir araca bindi ve takımın konaklama yapacağı otele doğru yola çıktı. Fatih Terim’in takım otobüsüne binmeme gerekçesi ise Abdürrahim Albayrak’tı...
Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak ile aynı ortamda bulunmak istemeyen Terim, tüm ekibini toplayarak otobüse doğru hareket bile etmeden direkt olarak özel araca yöneldi.
Geçtiğimiz Cuma günü Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim’e yönelik sert eleştiriler getirmişti. Terim’in söylenenlere çok sinirlendiği öğrenildi.
Mustafa Cengiz, özellikle Arda Turan söylentileri üzerinden tecrübeli teknik direktöre göndermelerde bulunarak, "Arda için bize resmi bir talep gelmedi. Eğer ayrı düşüncelerdeysek, ayrı yollara gidilmesi gerekir. Transferi teknik ekip inceler sonra Abdürrahim Bey’e gelir oradan da bana. Sonra da karar verilir. Bilgi sızdırma konusu çok garip. Sanki S400 kodlarını yaymışız. Ben teknik direktör olsam başkana ve yardımcılarına bu şekilde tabirler kullanmam” ifadelerini kullanmıştı.
(Asist Analiz)
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