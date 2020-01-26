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Galatasaray’da olay! Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak yüzünden takım otobüsüne binmedi

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.01.2020 16:46 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor’a konuk olacak Galatasaray’da ortalık karıştı. Fatih Terim, takım otobüsüne Abdurrahim Albayrak'ın bineceğini öğrenince, özel bir araçla takımın konaklayacağı otele gitti.

Galatasaray’da olay! Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak yüzünden takım otobüsüne binmedi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Konya'ya iner inmez, tüm ekibiyle birlikte özel bir araca bindi ve takımın konaklama yapacağı otele doğru yola çıktı. Fatih Terim’in takım otobüsüne binmeme gerekçesi ise Abdürrahim Albayrak’tı...

Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak ile aynı ortamda bulunmak istemeyen Terim, tüm ekibini toplayarak otobüse doğru hareket bile etmeden direkt olarak özel araca yöneldi.

FATİH TERİM BASIN TOPLANTISINDA SÖYLENENLERE ÇOK SİNİRLENMİŞ

Geçtiğimiz Cuma günü Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim’e yönelik sert eleştiriler getirmişti. Terim’in söylenenlere çok sinirlendiği öğrenildi.

MUSTAFA CENGİZ: AYRI DÜŞÜNCELERDEYSEK AYRI YOLLARA GİDİLMESİ GEREKİR

Mustafa Cengiz, özellikle Arda Turan söylentileri üzerinden tecrübeli teknik direktöre göndermelerde bulunarak, "Arda için bize resmi bir talep gelmedi. Eğer ayrı düşüncelerdeysek, ayrı yollara gidilmesi gerekir. Transferi teknik ekip inceler sonra Abdürrahim Bey’e gelir oradan da bana. Sonra da karar verilir. Bilgi sızdırma konusu çok garip. Sanki S400 kodlarını yaymışız. Ben teknik direktör olsam başkana ve yardımcılarına bu şekilde tabirler kullanmam” ifadelerini kullanmıştı.

(Asist Analiz)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
cengiz AYAGINI DENK AL terim isterse başkanda seçeriz.
oyuna gelmeyin birlik olmamız lazım
O başkan bozuntusuda Terimde bir an önce gitmeli, Egolar savaşı değil, sahada savaşılacak, her başkanla aynı sıkıntılar. M. Cengiz Özhan Canaydından bile başarısız bi adamsın Dursun Özbek zamanında kurulan takımla, bide rakiplerinin ikramıyla ikiyıl hasbel kader şampiyonluk yaşadın. İki lafı bir araya getiremiyosun millete posta koymalara erken başladın
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