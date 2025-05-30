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Galatasaray'da Osimhen adım adım vedaya hazırlanıyor! Saha zeminine çıktığında duygusal anlar yaşandı

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Emre Şen

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi Osimhen sahaya çıktığında 'Gitme Kal Bu Şehirde' şarkısı çalındı.

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi duygusal anlar yaşandı. Takımdan ayrılacağı konuşulan Victor Osimhen için sarı-kırmızılı yönetim flaş bir hamlede bulundu.

ZEMİNE ÇIKAR ÇIKMAZ: "GİTME KAL BU ŞEHİRDE"

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Victor Osimhen sahaya çıktığında, stat hoparlörlerinden Nazan Öncel'den 'Gitme Kal Bu Şehirde' şarkısı çaldı.

EL SALLAYARAK CEVAP VERDİ

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Osimhen, takım arkadaşlarının kendisine müziği söylemesinin ardından tribünlere el sallayarak karşılık verdi.

GALATASARAY TEKLİF YAPTI

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Galatasaray'ın Napoli'nin istediği bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu öğrenilirken, Osimhen'e de yıllık 14 milyon Euro gibi bir maaş teklif ettiği biliniyor. Takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Osimhen'e Suudi Arabistan'dan yıllık 40 milyon Euro maaş teklifi gelmişti. Osimhen'in bu sebeple Suudi Arabistan'a gitmeye daha sıcak baktığı iddia ediliyor.

DURSUN ÖZBEK DE AÇIKLAMIŞTI: "KARAR VERMESİ GEREKİYOR"

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, verdiği röportajda Victor Osimhen'in transfer durumu için, "Büyük katkı verdi bu sezon. Kendisiyle konuşuyoruz. Kendisinin vereceği bir karar. Galatasaray kalmasını ister ama bu tek taraflı bir karar değil onun da bazı kararlar alması gerekiyor." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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