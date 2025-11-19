Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi! Fenerbahçe derbisi riskte

Victor Osimhen’in şiddetli ağrıları, kulüp doktoru Yener İnce’yi endişelendirdi. Nijeryalı golcünün Gençlerbirliği ve U.S. Gilloise maçlarında forma giymesi kesin olarak beklenmiyor. Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali de yüksek risk taşıyor. Osimhen’in durumu, doktor kontrolü ve tedavi sürecine göre belirlenecek.

GALATASARAY’DA OSIMHEN ENDİŞESİ

Victor Osimhen’in sakatlığı, Galatasaray camiasında tedirginliği artırıyor. Nijerya Milli Takımı’nda arka adalesinde zorlanma yaşayan yıldız golcünün ağrıları beklenenden şiddetli ve yürümekte zorlandığı bildirildi.

KULÜP DOKTORU TEDİRGİN

Henüz MR görüntüsü çekilmemiş olmasına rağmen Osimhen’in hissettiği yoğun ağrı, teknik ekip ve kulüp doktoru Yener İnce’yi ciddi şekilde endişelendirdi.

MR SONUCU ÇIKTI!

Galatasaray, Victor Osimhen'in sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

FENERBAHÇE DERBİSİ RİSKTE

Gençlerbirliği ve U.S. Gilloise maçlarında forma giymesi kesin olarak beklenmeyen Osimhen’in, 1 Aralık’taki Kadıköy derbisine yetişme ihtimali ise yüksek risk taşıyor. Galatasaray’da yıldız golcünün sahalara dönüşü belirsizliğini koruyor.