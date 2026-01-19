Galatasaray'da Osimhen krizi! Görüntüler ortalığı karıştırdı: "Parti kaçamağı"

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası dönüşü yaptığı seyahat planlamasıyla tartışma konusu oldu. Fas'tan direkt İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız oyuncunun, özel jetle ülkesi Nijerya'ya geçtiği ortaya çıktı.

PARTİ GÖRÜNTÜLERİ SIZDI

Osimhen'in Nijerya'da ünlü şarkıcı Tunde Perry'nin doğum günü partisine katıldığı ve gece boyunca eğlendiği anlara ait görüntüler sosyal medyaya düştü. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki hayati Atletico Madrid maçı öncesi yıldız ismin dinlenmek yerine partiye katılması, Galatasaray taraftarları arasında büyük tartışma yarattı.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada bir grup taraftar, Osimhen'in bu hareketini "profesyonellik dışı" olarak nitelendirip tepki gösterirken; diğer bir grup ise oyuncunun yoğun maç temposundan çıktığını ve eğlenmeye hakkı olduğunu savundu.

Osimhen'in sağlık durumunda bir sorun olmadığı ve teknik heyetin görev vermesi halinde Atletico Madrid karşısında sahada olacağı öğrenildi. Ancak bu "parti kaçamağı" maç saatine kadar konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.