Galatasaray'da Ozornwafor'a özel program

Galatasaray'da zorlu Hatay deplasmanı öncesi, iki stoper Marcao ve Luyindama'nın cezalı olmasına çare aranıyor. Bu nedeniyle şans bulması beklenen Valentine Ozornwafor milli arada özel olarak hazırlanacak.

Bu sezon ligde sadece 9 Ocak'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanan 6-0 kazanılan maçta 8 dakika şans bulan Nijeryalı futbolcunun maç eksiği büyük handikap olarak görülüyor. Bu nedenle Ozornwafor'a milli arada özel çalışma programı uygulanacağı belirtildi.

Cim-Bom'da Luyindama ve Marcao'nun yokluğunda Hatay deplasmanında savunmanın merkezinde Donk ile Ozornwafor ikisinin görev alması bekleniyor.

