SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Ozornwafor'a özel program

Galatasaray'da Ozornwafor'a özel program

22.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da iki stoper Marcao ve Luyindama'nın cezalı olmasına çare aranıyor. Aslan'da Valentine Ozornwafor milli arada özel olarak hazırlanacak.

Galatasaray'da Ozornwafor'a özel program

Galatasaray'da zorlu Hatay deplasmanı öncesi, iki stoper Marcao ve Luyindama'nın cezalı olmasına çare aranıyor. Bu nedeniyle şans bulması beklenen Valentine Ozornwafor milli arada özel olarak hazırlanacak.

Bu sezon ligde sadece 9 Ocak'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanan 6-0 kazanılan maçta 8 dakika şans bulan Nijeryalı futbolcunun maç eksiği büyük handikap olarak görülüyor. Bu nedenle Ozornwafor'a milli arada özel çalışma programı uygulanacağı belirtildi.

Cim-Bom'da Luyindama ve Marcao'nun yokluğunda Hatay deplasmanında savunmanın merkezinde Donk ile Ozornwafor ikisinin görev alması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu'ndan adaylık sinyaliGalatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu'ndan adaylık sinyali
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan banka genel müdürlerine 'piyasa' mesajı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan banka genel müdürlerine 'piyasa' mesajı

Düzce'de büyük gerginlik! Olayı duyan mahalleli sokağa döküldü

Düzce'de büyük gerginlik! Olayı duyan mahalleli sokağa döküldü

Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama

Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Sergen Yalçın: Skordan memnun değilim

Sergen Yalçın: Skordan memnun değilim

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Galatasaray'a büyük şok! Rizespor maçı kazandı

Galatasaray'a büyük şok! Rizespor maçı kazandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dünya devine transfer oldu!

Dünya devine transfer oldu!

İnsanlık dışı faul! Hastanelik oldu...

İnsanlık dışı faul! Hastanelik oldu...

Anlaşma tamam! Alex göreve başlıyor

Anlaşma tamam! Alex göreve başlıyor

Diğer Haberler

Galatasaray'da Ozornwafor'a özel program

Galatasaray'da yıldız isme özel program

Galatasaray'da stopere Kaan Ayhan, sol beke Tsimikas

İşte G.Saray'ın yeni sezonda stoper ve sol beki

Al-Hilal'de Bafetimbi Gomis baygınlık geçirdi

Bafetimbi Gomis saha ortasında bayıldı!

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu'ndan adaylık sinyali

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu'ndan adaylık sinyali

Mustafa Cengiz: "İnşallah şampiyon olacağız"

Mustafa Cengiz'den şampiyonluk açıklaması

Galatasaray'dan çok kritik galibiyet!

Galatasaray'dan çok kritik galibiyet!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.