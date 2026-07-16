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Galatasaray'dan Icardi'nin gidişi sonrası Victor Osimhen hamlesi!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile yollarını ayırmasının ardından sarı-kırmızılı ekipte yepyeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Veda videosunun yankıları sürerken, takımın saha içindeki yeni liderinin kim olacağı büyük bir merak konusu haline geldi.

Galatasaray'dan Icardi'nin gidişi sonrası Victor Osimhen hamlesi!
Emre Şen

Galatasaray'da dün akşam yayınlanan duygu yüklü veda videosuyla birlikte Mauro Icardi dönemi resmen sona erdi. Arjantinli golcünün takımdan ayrılması camiada geniş yankı uyandırırken, bu flaş gelişme beraberinde yeni bir belirsizliği de gün yüzüne çıkardı. Sarı-kırmızılı ekipte Icardi'den boşalan kaptanlık koltuğuna kimin oturacağı sorusu, taraftarlar ve spor kamuoyu arasında sıcak bir tartışma konusu haline geldi.

NİJERYA BASINININ İDDİASI VİCTOR OSİMHEN

Galatasaray dan Icardi nin gidişi sonrası Victor Osimhen hamlesi! 1

Yeni kaptanın kim olacağına dair kulislerde birçok senaryo dolaşırken, dış basından oldukça dikkat çekici bir haber gündeme düştü. Nijerya'da yayın yapan Own Goal Nigeria adlı haber portalı, Galatasaray'da kaptanlık pazubendinin yeni sahibinin dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen olacağını öne sürdü. Takıma katıldığı günden bu yana taraftarla özel bir bağ kuran Nijeryalı golcünün bu göreve getirilme ihtimali, camiada heyecanla karşılandı.

YERLİ ROTASYONUNDA GÜÇLÜ ADAY ABDÜLKERİM

Galatasaray dan Icardi nin gidişi sonrası Victor Osimhen hamlesi! 2

Yabancı basında çıkan iddiaların aksine, takımın iç dinamikleri ve geçmiş pratikleri farklı bir ismi daha ön plana çıkarıyor. Geçtiğimiz sezon Mauro Icardi'nin sahada yer almadığı karşılaşmalarda takımın liderliğini üstlenen ve kaptanlık bandını takan Abdülkerim Bardakcı, bu onurlu görev için en güçlü adaylardan biri konumunda bulunuyor. Yönetimin ve teknik heyetin, kaptanlık kriziyle ilgili kısa süre içerisinde resmi bir açıklama yaparak tartışmalara son noktayı koyması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray Victor Osimhen
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