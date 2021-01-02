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Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlandı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.01.2021 23:19 | Son Güncelleme

Galatasaraylı Radamel Falcao, Antalyaspor maçında 29 dakika sahadan kalmasının ardından sakatlanarak saha kenarına geldi.

Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlandı!

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısına oyuna dahil olan Radamel Falcao, maçın 74. dakikasında sakatlanarak saha kenarına geldi.

65 günlük aranın ardından Trabzonspor karşısında ilk kez forma giyen ve 5 dakika sahada kalan Radamel Falcao, Antalyaspor karşısında büyük bir talihsizlik yaşadı.

Maça yedek kulübesinde başlayan ancak karşılaşmanın ikinci yarısının 74. dakikasında sakatlanarak saha kenarına gelen Radamel Falcao daha önce sakatlık yaşadığı üst adele kısmını tutarak sahadan ayrıldı.

Radamel Falcao, kariyerinde 9. kez uyluk bölgesinde sakatlandı

AYNI YERDEN SAKATLANDI

Galatasaray yardımcı teknik direktörü Levent Şahin de Falcao'nun sakatlığı hakkında şu ifadeleri kullandı; "Falcao, hamle oyuncusu olarak oyuna girdi. Aynı yerden sakatlanmış. Doktorlar daha sağlıklı bir bilgi verecektir. Oyunu çözecek tarzda bir oyuncuydu"

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