SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Radamel Falcao takımla çalıştı

Galatasaray'da Radamel Falcao takımla çalıştı

03.02.2021 14:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Galatasaray'da Radamel Falcao takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığını atlatan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, antrenmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray'da derbi hazırlıkları. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan Süper Lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Daha sonra pas oyunları oynandı. Ana bölümde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

RADAMEL FALCAO TAKIMLA ÇALIŞTI

Antrenmanda Şener Özbayraklı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir, kontrollü bir şekilde antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Radamel Falcao, antrenmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra son bölümde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde bir çalışma gerçekleştirdi. Sofiane Feghouli ise tedavisinin ardından ağırlıksız ortam koşu çalışmalarına başladı.

Yeni transfer Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’in karantina sürecinin devam ettiği belirtildi.
Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
Galatasaray'dan olay İrfan Can göndermesi!Galatasaray'dan olay İrfan Can göndermesi!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Zahmet etmiş Fiyaskao.
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray, 2 transferi birden resmen açıkladı!

Galatasaray, 2 transferi birden resmen açıkladı!

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Diğer Haberler

Galatasaray'da Radamel Falcao takımla çalıştı

Radamel Falcao takımla çalıştı

Galatasaray'dan olay İrfan Can göndermesi!

Galatasaray'dan olay İrfan Can göndermesi!

Fatih Terim'den Mustafa Muhammet yorumu

Fatih Terim, yeni transfer Mostafa Muhammet'i yorumladı

Marcao: Fenerbahçe derbisi bambaşka olacak!

Marcao: Fenerbahçe derbisi bambaşka olacak!

Taylan Antalyalı'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Kazanmaya gideceğiz

Fenerbahçe'ye mesaj: Kazanmaya gideceğiz

ÖZET | Galatasaray-Medipol Başakşehir: 3-0

Galatasaray, Başakşehir'i adeta dağıttı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.