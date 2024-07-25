Galatasaray'da resmi ayrılık! Tete, Fatih Terim'in eski takımı Panathinaikos'a transfer oldu...

Fatih Terim'in geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Panathinaikos, Tete transferi için Galatasaray ile her konuda anlaştı ve yıldız oyuncuyu Yunanistan'a getirdi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Panathinaikos, Tete transferi için Galatasaray'a 6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Tete'nin Panathinaikos'tan alacağı maaşın Yunanistan'daki en yüksek futbolcu maaşlarından biri olacağı da ifade edildi.

2 GÜN ÖNCE YALANLAMIŞLARDI

Panathinaikos yaptığı açıklamada, "Gün içinde ortaya atılan transfer iddialarının tamamını reddediyoruz. Bugün ortaya atılan isimlerin hiçbiri transfer hedefimiz değildir." ifadelerini kullanmıştı.