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Galatasaray'da Roberto Mancini'nin prensiydi, 'Mesut Özil' gibiyim diyen Oğuzhan Kayar şimdi nerede? Kariyerinde sadece sarı - kırmızılıların bonservis ödediği futbolcunun durumu gündem oldu

07.12.2023 23:14 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da 30 Eylül 2013 tarihinde takımın başına teknik direktör Roberto Mancini getirilmişti. İtalyan çalıştırıcının göreve gelmesinin ardından devre arasında transfer edilen isimlerden biri Oğuzhan Kayar olmuştu. Sarı - kırmızılıların 750 bin euroya kadrosuna kattığı Kayar'ın şimdilerde hangi takımda forma giydiği ise merak edildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da 2013 tarihinde Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Roberto Mancini getirilmişti. İtalyan çalıştırıcının görev yaptığı süre içinde devre arasında 11 transfer gerçekleştirilmişti.

MYNET - DETAY HABER

GALATASARAY'A 750 BİN EUROYA GELDİ

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Bu transferler arasında Manisaspor'dan 750 bin euroya kadroya katılan Oğuzhan Kayar da yer alıyordu.

SARI - KIRMIZILI FORMAYLA 1 MAÇA ÇIKTI

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Sarı - kırmızılılara imza attığında 19 yaşında olan Kayar, Galatasaray formasıyla Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a karşı 90 dakika forma giydi. Oğuzhan Kayar daha fazla forma şansı bulamadı ve sezon sonunda Roberto Mancini'nin ayrılığıyla birlikte yeniden Manisaspor'a kiralandı.

İLK OLARAK ŞANLIURFASPOR'A KİRALANDI

Manisaspor'da geçirdiği 1 sezonun ardından Gaziantep BB'ye transfer olan Oğuzhan Kayar, 11 maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergilemişti. 30 Aralık 2015'te Galatasaray'a geri dönen Kayar, 14 gün sonra Şanlıurfaspor'a kiralandı. Burada da yarım sezonda 6 maça çıkan futbolcu, 1 gol kaydederek sezon sonunda sarı - kırmızılılara geri döndü.

AYDINSPOR'DA EN FAZLA MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve kadroya girememesi nedeniyle 26 Ağustos 2016 tarihinde Aydınspor 1923'e kiralandı. Aydınspor'da kariyerinin en fazla forma giydiği dönemini geçiren Kayar, 39 maçta 4 gol kaydetti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ, BANDIRMASPOR'A GİTTİ

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Ayndınspor'daki kiralık döneminin ardından Galatasaray'a dönen Oğuzhan Kayar'ın sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedildi ve oyuncu, Bandırmaspor'un yolunu tuttu.

Bandırmaspor'da 1 sezon forma giyen Kayar, 35 maçta 1 gollük performans sergiledi ve sezon sonunda Utaş Uşakspor'a gitti.

UŞAKSPOR'DA 3 GOLE DİREKT ETKİ

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Uşak Spor'da geçirdiği 1 sezonda toplam 28 maça çıkan ve 2 gol - 1 asistlik bir oyun ortaya koyan hücum oyuncusu, sezon bitiminde Sancaktepe FK'ya bedelsiz olarak transfer oldu.

SANCAKTEPE'DE YARIM SEZON GEÇİRDİ

Sancaktepe'deki 11 maçında 1 gol - 1 asistlik bir performans sergilemesinin ardından takımdan ayrılan Oğuzhan Kayar, kulüpsüz kaldı.

SAKARYASPOR'DA SKORER BİR DÖNEM

11 Eylül 2020 tarihinde Sakaryaspor'a imza atan Oğuzhan Kayar, 28 maçta 2 gol - 4 asistlik bir performansla dikkat çekmişti.

Sezon başında yine takımdan ayrılan ve bu kez Diyarbekir Spor'un yolunu tutan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistle oynadı.

SON OLARAK 3. LİG'DE

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Diyarbekir Spor'da sezonu tamamlamasının ardından bedelsiz olarak Tarsus İdman Yurdu'na imza atan Oğuzhan Kayar, burada yarım sezonda 11 maça çıktı ancak gol ya da asist üretemedi.

Son olarak ise 8 Şubat 2023 tarihinde yine bedelsiz olarak takımdan ayrılan Kayar, 3. Lig 3. Grup takımlarından Kuşadasıspor'a transfer oldu.

Ege ekibinde de şu ana kadar 15 maçta forma giyen Oğuzhan Kayar, henüz gol ya da asist üretme başarısı gösteremedi.

"MESUT ÖZİL GİBİYİM"

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Oğuzhan Kayar, Galatasaray'a transfer olduğu dönemde verdiği bir röportajda ise "Çok heyecanlıyım Mancini gibi bir hocayla çalışmak benim için bir hayaldi bu hayali gerçekleştirebildiğim için çok memnunum öğreneceğim çok şey var çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Takımda Drogba ve Sneijder gibi dünyaca ünlü yıldızlar var onlarla tanıştığım için çok memnunum aynı takımda olacağım için çok gururluyum. Selçuk abi de daha önce Manisaspor’da oynadı onlada daha tanışma fırsatı olmadı ama tanışıp onların tecrübelerinden bir şeyler kapmak için çok çalışacağım. Teknik bir futbolcuyum örnek aldığım futbolcu Mesut Özil. Onun gibi teknik bir sol ayağım. Duran toplarda başarılıyım." ifadelerini kullanmıştı.

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