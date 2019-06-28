SPOR

G.Saray'da üç isim sağlık kontrolünde!

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.06.2019 12:54 | Son Güncelleme

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'ın prensipte anlaşmaya vardığı Ryan Babel, Şener Özbayraklı, ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti

G.Saray'da üç isim sağlık kontrolünde!

Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray'da bugün Ryan Babel, daha önce ise Şener Özbayraklı ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti.

Sarı kırmızılı ekibin prensip anlaşması sağladığı 3 ismin de sağlık durumlarında sorun çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

(DHA)

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Barcelona'dan G.Saray'a geliyor!Barcelona'dan G.Saray'a geliyor!
Onyekuru ve Real Madrid! Bomba gelişmeOnyekuru ve Real Madrid! Bomba gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray ryan babel adem büyük şener özbayraklı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Onyekuru ve Real Madrid! Bomba gelişme

Onyekuru ve Real Madrid! Bomba gelişme

F.Bahçe'de ayrılık! Geri dönüyor

F.Bahçe'de ayrılık! Geri dönüyor

Süper Lig'de Gomis bombası! Görüştüler

Süper Lig'de Gomis bombası! Görüştüler

Yusuf Yazıcı için resmi açıklama!

Yusuf Yazıcı için resmi açıklama!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray'dan transfer açıklaması

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
offf offff futbolculara bak be gövde gösterisi resmen !!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
G.Saray'da üç isim sağlık kontrolünde!

G.Saray'da üç isim sağlık kontrolünde!

Barcelona'dan G.Saray'a geliyor!

Barcelona'dan G.Saray'a geliyor!

Onyekuru ve Real Madrid! Bomba gelişme

Onyekuru ve Real Madrid! Bomba gelişme

Banega teklifi ortaya çıktı! Çılgın rakam

Banega teklifi ortaya çıktı! Çılgın rakam

Bir transfer daha bitti! G.Saray için geliyor

Bir transfer daha bitti! G.Saray için geliyor

Mustafa Cengiz Nihat Özdemir'i ziyaret etti

Cengiz'den Özdemir'e ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.