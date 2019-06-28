G.Saray'da üç isim sağlık kontrolünde!

Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray'da bugün Ryan Babel, daha önce ise Şener Özbayraklı ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti.
Sarı kırmızılı ekibin prensip anlaşması sağladığı 3 ismin de sağlık durumlarında sorun çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
(DHA)
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