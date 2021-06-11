Galatasaray'da Ryan Porteous için transfer teklifi

Yeni sezonun kadro yapılanmasına başlayan Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İskoç basınına yansıyan habere göre sarı-kırmızılılar, Hibernian forması giyen genç savunmacı Ryan Porteous'u gündemine aldı.

Galatasaray'ın, 1 yıldır takip ettiği 22 yaşındaki stoper için 1 milyon Pound'u gözden çıkardığı ve birkaç gün içinde İskoç kulübüne resmi teklif yapacağı kaydedildi. Sarı kırmızılı takımın 1 milyon Pound'luk bonservisinin yanı sıra Hibernian'a bonuslar da önereceği ve İskoç temsilcisinin bu teklife sıcak bakacağı vurgulandı.

Sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan ve İskoçya Milli Takımı'na kadar yükselen Porteous'a Hibernian'dan daha yüksek maaş önerecek olan sarı-kırmızılı takımın bu transferde avantajlı olduğu belirtildi. Porteous geçtiğimiz sezon 42 maça çıkarken 1 gol atıp 4 asist yaptı .

(SPORX)



