Galatasaray'da Sacha Boey depremi! Görüşmeler sonunda anlaşma sağlanamadı

Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Sacha Boey için yeni gelişmeler yaşanıyor. Sözleşme görüşmelerinde bulunan sarı-kırmızılılar takımın en iyi oyuncularından olan Sacha Boey ile kontrat uzatmak istiyordu. Fransız oyuncu cephesinden şoke eden bir karar çıktı ve anlaşma sağlanamadı.

MAAŞI BEĞENMEDİ

Galatasaray'ın yıllık 2 milyon euro teklifini beğenmeyen Sacha Boey, sarı-kırmızılılardan 3 milyon euro istedi. Serbest kalma bedelinin de 15 milyon euro olmasını isteyen yıldız oyuncuyla görüşmeler tıkandı ve anlaşma çıkmadı.

SEZON SONU AYRILIK KARARI

Galatasaray'ın teklifini beğenmeyen Sacha Boey masadan kalktı. Bu maaşın yanında 1.5 milyon euro imza parası da isteyen genç oyuncu için sarı-kırmızılılar umudu kesmiş durumda. Sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Galatasaray yönetimi, Sacha Boey'in bedavaya gitmesini böylece engellemiş olacak.





