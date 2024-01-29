Galatasaray'da Sacha Boey'un ardından bir ayrılık daha! İmzayı atmak için İtalya'ya gitti

Galatasaray'da sol bek krizi çözülüyor. Sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmak istemeyen sarı-kırmızılılar Angelino'yu oynatmama kararı almıştı. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli oyuncu Roma ile anlaştı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Roma'ya 6 aylığına kiralanacak Angelino, İtalyan devi için sağlık kontrollerinden geçti. Leipzig'in anlayış gösterdiği yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılarak Roma'ya imza atacak.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Bu kez satın alma opsiyonu bulunmayan Angelino, sezon sonunda kadar Roma'da forma giyecek ve sezon sonunda Leipzig'e geri dönecek.





