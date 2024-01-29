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Galatasaray'da Sacha Boey'un ardından bir ayrılık daha! İmzayı atmak için İtalya'ya gitti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2024 10:22 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Sacha Boey'un ardından bir ayrılık daha yaşanmak üzere... Sözleşmesinde opsiyonu kullanmamak için kadroya alınmayan ve maçlarda forma giyemeyen Angelino, Roma'ya imza atmak için İtalya'ya gitti.

Angelino

Angelino

İSP İspanya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sol bek krizi çözülüyor. Sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmak istemeyen sarı-kırmızılılar Angelino'yu oynatmama kararı almıştı. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli oyuncu Roma ile anlaştı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

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Roma'ya 6 aylığına kiralanacak Angelino, İtalyan devi için sağlık kontrollerinden geçti. Leipzig'in anlayış gösterdiği yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılarak Roma'ya imza atacak.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

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Bu kez satın alma opsiyonu bulunmayan Angelino, sezon sonunda kadar Roma'da forma giyecek ve sezon sonunda Leipzig'e geri dönecek.

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