Galatasaray'da sadece 1 maça çıktı, dünya devlerinin yanına gidiyor! Celta Vigo, Jankat Yılmaz'ın peşinde...

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada sezonun geri kalanı için Antalya'da kampa çıkan Galatasaray, orada hazırlık maçlarına çıktı. Sarı - kırmızılılar, Adana Demirspor ile karşılaştığı müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşmada genç kaleci Jankat Yılmaz'a ilk 11'de şans vermişti.

İSTANBULSPOR'A KARŞI 11'DE BAŞLAYACAK

Maça kötü başlasa da mücadelenin devamında gösterdiği performansla tam not alan Yılmaz'ın ligde oynanacak olan İstanbulspor müsabakasına da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

İSPANYA'DAN TALİP VAR

Galatasaray altyapısından çıkan genç file bekçisine La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun talip olduğu belirtildi.

Takvim'in haberine göre; İspanyol temsilcisinin 18 yaşındaki eldiven için scout görevlendirmesi yaptığı ortaya çıktı.

Yetkililerin sezon sonuna kadar Jankat Yılmaz'ı izlemeye alacağı ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı aktarıldı.

