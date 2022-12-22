SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da sadece 1 maça çıktı, dünya devlerinin yanına gidiyor! Celta Vigo, Jankat Yılmaz'ın peşinde...

Galatasaray'da sadece 1 maça çıktı, dünya devlerinin yanına gidiyor! Celta Vigo, Jankat Yılmaz'ın peşinde...

22.12.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray, FIFA Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarıyla formda kalmak için yoğun çaba göstermişti. Sarı - kırmızılılarda genç kaleci Jankat Yılmaz Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamış ve performansıyla beğeni toplamıştı. Yılmaz'a İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'nun talip olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'da sadece 1 maça çıktı, dünya devlerinin yanına gidiyor! Celta Vigo, Jankat Yılmaz'ın peşinde...

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada sezonun geri kalanı için Antalya'da kampa çıkan Galatasaray, orada hazırlık maçlarına çıktı. Sarı - kırmızılılar, Adana Demirspor ile karşılaştığı müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşmada genç kaleci Jankat Yılmaz'a ilk 11'de şans vermişti.

İSTANBULSPOR'A KARŞI 11'DE BAŞLAYACAK

FjoWYCRX0AMgcr4

Maça kötü başlasa da mücadelenin devamında gösterdiği performansla tam not alan Yılmaz'ın ligde oynanacak olan İstanbulspor müsabakasına da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

İSPANYA'DAN TALİP VAR

FjonRQZXkAQhX9M

Galatasaray altyapısından çıkan genç file bekçisine La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun talip olduğu belirtildi.

Takvim'in haberine göre; İspanyol temsilcisinin 18 yaşındaki eldiven için scout görevlendirmesi yaptığı ortaya çıktı.

Yetkililerin sezon sonuna kadar Jankat Yılmaz'ı izlemeye alacağı ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'ı reddetti, TFF 1. Lig'e gitti! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'ı reddetti, TFF 1. Lig'e gitti!
Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!
Ödül töreninde skandal davranış!Ödül töreninde skandal davranış!
Anahtar Kelimeler:
transfer Celta Vigo galatasaray jankat yılmaz spor At kata spor toto sezon buruk spor tot süper li spor to hedefi ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

Bakan Nebati'den EYT ve ÖTV açıklaması

Bakan Nebati'den EYT ve ÖTV açıklaması

Eski F.Bahçeli'den Emiliano Martinez'e ağır küfür: Futboldaki en büyük o... çocuğusun!

Eski F.Bahçeli'den Emiliano Martinez'e ağır küfür: Futboldaki en büyük o... çocuğusun!

PSG'de Messi depremi! Kararını iletti... Ayrılıyor

PSG'de Messi depremi! Kararını iletti... Ayrılıyor

Nusret'e büyük şok! O kupanın finaline gidemeyecek

Nusret'e büyük şok! O kupanın finaline gidemeyecek

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.