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Galatasaray'da sağ bek için hedef Nazım Sangare

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.03.2020 12:03 | Son Güncelleme

Kadrodaki yerli kalitesini arttırmayı hedefleyen Galatasaray, sağ bek konusunda Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare için nabız yoklayacak.

Galatasaray'da sağ bek için hedef Nazım Sangare

Galatasaray'da Mariano'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yıldız futbolcunun gitme ihtimali, kalmasından daha yüksek. Ancak Brezilyalı futbolcu takımda devam etse dahi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, savunmanın sağına daha hızlı, daha genç ve daha dinamik bir isim mutlaka istiyor. Radardaki oyuncu Nazım Sangare...

25 yaşındaki gurbetçi futbolcu, 2017'den bu yana Süper Lig'de istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekerken, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Kadrodaki yerli kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, Sangare konusunda nabız yoklayacak.

Sözleşmesi 2022'ye kadar

Antalyaspor'un sözleşmesini 2022'ye kadar uzattığı Sangare'ye, transferde kolaylık sözü vererek imza attığı öğrenilirken, görüşmelerde oyuncunun tavrı da belirleyici olacak. Galatasaray'ın hedefi, çok yüksek bonservis ödemeden gerekirse takas yoluyla bu transferi çözmek.

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Galatasaray Nazım Sangare sağ bek Transfer

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