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Galatasaray'da sakat oyuncular için kritik gün

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.11.2020 09:05 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao ve Saracchi'nin durumları bugün belli olacak.

Galatasaray'da sakat oyuncular için kritik gün

Galatasaray'da Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Marcao ve sol kasık adalesinde ağrı hisseden Saracchi'nin durumları bugün belli olacak.

Her iki futbolcunun da 8 Kasım Pazar günü yapılacak maçta oynamasının zor olduğu öğrenildi. Milli aradan sonra kısa sürede dönüp dönmeyecekleri ise tam olarak bugün kesinlik kazanacak

Bu arada ülkesinde tedavisini sürdüren Muslera'nın 15 Kasım'da İstanbul'a dönerek takıma dahil olacağı öğrenildi

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