Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech sağlık ekibine isyan etti! "Bari derbiye yetiştirin"

Galatasaray'da beklentilerin altına kalan Hakim Ziyech Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanmasının ardından Türkiye'ye dönmüştü. Ciddi sayılabilecek bir problem yaşayan Faslı futbolcuya gelen teklifler de bu sakatlığın ardından geri çekilirken, deneyimli futbolcunun sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalması beklenirken Ziyech sağlık heyetiyle görüştü.

SAĞLIK HEYETİNE İSYAN ETTİ

Tedavisine başlanan Ziyech'in de teknik heyet ve sağlık ekibiyle yaptığı görüşmede mart ayında oynanacak olan Beşiktaş derbisine yetiştirilme talebinde bulunduğu öğrenildi.

MUTSUZ...

Takıma faydalı olmak isteyen Faslı futbolcunun, sakatlığın ardından Suudi Arabistan'a gidemediği için oldukça mutsuz olduğu öğrenildi.





