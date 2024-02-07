SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech sağlık ekibine isyan etti! "Bari derbiye yetiştirin"

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech sağlık ekibine isyan etti! "Bari derbiye yetiştirin"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.02.2024 12:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'den kadrosuna kattığı ancak beklentilerin uzağında kalan Hakim Ziyech yaşadığı sakatlık sonrası Türkiye'ye dönerken Galatasaray sağlık heyetiyle bir görüşmede bulundu. İşte detaylar...

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da beklentilerin altına kalan Hakim Ziyech Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanmasının ardından Türkiye'ye dönmüştü. Ciddi sayılabilecek bir problem yaşayan Faslı futbolcuya gelen teklifler de bu sakatlığın ardından geri çekilirken, deneyimli futbolcunun sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalması beklenirken Ziyech sağlık heyetiyle görüştü.

SAĞLIK HEYETİNE İSYAN ETTİ

656f96b84e3fe10b60305c59

Tedavisine başlanan Ziyech'in de teknik heyet ve sağlık ekibiyle yaptığı görüşmede mart ayında oynanacak olan Beşiktaş derbisine yetiştirilme talebinde bulunduğu öğrenildi.

MUTSUZ...

640x360

Takıma faydalı olmak isteyen Faslı futbolcunun, sakatlığın ardından Suudi Arabistan'a gidemediği için oldukça mutsuz olduğu öğrenildi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey o haberle yerle bir oldu! Transferde G.Saray'a kötü haberHer şey o haberle yerle bir oldu! Transferde G.Saray'a kötü haber
Semih'in menajeri ilk kez konuştu! Transfer sözleriSemih'in menajeri ilk kez konuştu! Transfer sözleri
Kadın futbolunda skandal! Banyoda fotoğraflarını çektilerKadın futbolunda skandal! Banyoda fotoğraflarını çektiler
Anahtar Kelimeler:
Sakatlık son dakika galatasaray hakim ziyech sezon
En Çok Okunan Haberler
9 Eylül 1999- 2008 arası sigortalılar dikkat! SGK Uzmanı kademeli emeklilik için o tarihi işaret etti

9 Eylül 1999- 2008 arası sigortalılar dikkat! SGK Uzmanı kademeli emeklilik için o tarihi işaret etti

O ilde 55 yılın rekoru! Arabalar kara gömüldü... Sokaklarda kayak yaptı

O ilde 55 yılın rekoru! Arabalar kara gömüldü... Sokaklarda kayak yaptı

Oynamasa bile gündem Kerem! Takım otobüsüne giderken söyledikleri olay oldu

Oynamasa bile gündem Kerem! Takım otobüsüne giderken söyledikleri olay oldu

Hakim Ziyech sonunda isyan etti!

Hakim Ziyech sonunda isyan etti!

Carlos Vinicius, kaçırdığı pozisyonda saç baş yoldurttu!

Carlos Vinicius, kaçırdığı pozisyonda saç baş yoldurttu!

Kadın futbolunda skandal! Banyoda fotoğraflarını çektiler

Kadın futbolunda skandal! Banyoda fotoğraflarını çektiler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.