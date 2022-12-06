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Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi Arjantin'den haber gönderdi!

06.12.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanarak idmanı yarıda bırakmış ve tedavisi için ülkesine dönmüştü. Yıldız oyuncunun ne zaman takıma katılacağı merak edilirken, Arjantin'den gelen haberler camianın canını sıktı. Buna göre Galatasaray'ın Antalya kampına katılamayacağını ileten yıldız oyuncu sürecin uzamasının Fenerbahçe maçını bile riske etmesinden endişe ettiğini bildirirken taraftar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi Arjantin'den haber gönderdi!

Galatasaray'ın Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve çıktığı son karşılaşmalarda takıma verdiği katkıyla dikkat çeken yıldız oyuncu Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakmıştı.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

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Sarı-Kırmızılılar'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada Galatasaray'dan yapılan ilk açıklamada "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak" ifadeleri yer alırken, gerçekleştirilen MR çekimi sonrası "Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." denilmişti.

KAMPA KATILMIYOR

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Milliyet'in haberine göre; Yaşanan bu durumun ardından kızlarıyla birlikte ülkesi Arjantin'e giden Icardi'nin Galatasaray'ın 8-17 Aralık tarihinde düzenlenecek olan Antalya kampına da katılamayacağı öğrenilirken, oyuncunun tedavi sürecini olumsuz etkilemesinden çekinildiği öğrenildi.

FENERBAHÇE DERBİSİ

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Hatta Arjantin'den gelen bilgide sürecin uzamasının Fenerbahçe maçını bile riske etmesinden endişe edildiği bildirildi.

PARTİYE KATILDI

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Mauro Icardi, çocuklarıyla birlikte, Wanda Nara’nın 9 Aralık’ta kutlanacak büyük doğum günü partisi için Arjantin’e gitmişti. Bu sırada Nara’nın arkadaşı ve sırdaşı olan makyözü Kennys Palacios’un doğum günü için de bir parti düzenlendi. Icardi’nin de bulunduğu partide Palacios’a lüks bir Jeep hediye edildi.

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