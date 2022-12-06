Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi Arjantin'den haber gönderdi!

Galatasaray'ın Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve çıktığı son karşılaşmalarda takıma verdiği katkıyla dikkat çeken yıldız oyuncu Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakmıştı.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Sarı-Kırmızılılar'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada Galatasaray'dan yapılan ilk açıklamada "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak" ifadeleri yer alırken, gerçekleştirilen MR çekimi sonrası "Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." denilmişti.

KAMPA KATILMIYOR

Milliyet'in haberine göre; Yaşanan bu durumun ardından kızlarıyla birlikte ülkesi Arjantin'e giden Icardi'nin Galatasaray'ın 8-17 Aralık tarihinde düzenlenecek olan Antalya kampına da katılamayacağı öğrenilirken, oyuncunun tedavi sürecini olumsuz etkilemesinden çekinildiği öğrenildi.

FENERBAHÇE DERBİSİ

Hatta Arjantin'den gelen bilgide sürecin uzamasının Fenerbahçe maçını bile riske etmesinden endişe edildiği bildirildi.

PARTİYE KATILDI

Mauro Icardi, çocuklarıyla birlikte, Wanda Nara’nın 9 Aralık’ta kutlanacak büyük doğum günü partisi için Arjantin’e gitmişti. Bu sırada Nara’nın arkadaşı ve sırdaşı olan makyözü Kennys Palacios’un doğum günü için de bir parti düzenlendi. Icardi’nin de bulunduğu partide Palacios’a lüks bir Jeep hediye edildi.

