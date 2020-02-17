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Galatasaray'da sakatlık şoku! Mario Lemina derbide yok...

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.02.2020 19:20 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sakatlık geçiren Lemina'nın Fenerbahçe derbisinde olmayacağı bildirildi.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Mario Lemina derbide yok...

Galatasaray'ın Malatyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Mario Lemina'nın yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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