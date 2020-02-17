Galatasaray'da sakatlık şoku! Mario Lemina derbide yok...

Galatasaray'ın Malatyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Mario Lemina'nın yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'a Kenyalı golcü
Beşiktaş'tan flaş Galatasaray tepkisi
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Fenerbahçe'den istifa açıklaması
Ali Koç'tan flaş karar
Şok gelişme! Genç yıldız kadro dışı
Kendi oyuncusunu tokatladı
Falcao, o takıma önerilmiş
Ünlü futbolcu sahayı terk etti
Real'e Celta çelmesi
Adem Büyük'den derbi göndermesi!
Köln Bayern Münih maç özeti: 1-4
Alexander Sörloth o rekora gözünü dikti!
Trabzonspor Sivasspor'u devirdi!
Bundesliga'da yeni lider Leipzig!
Okuyucu Yorumları 0 yorum