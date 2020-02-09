Galatasaray'da sakatlık şoku! Saracchi...

Galatasaray'ın sakatlık kabusu Kasımpaşa maçında da peşini bırakmadı. Geçen hafta Konyaspor maçında Saracchi sakatlanarak kenara gelmişti. Kasımpaşa maçında da tekrar ilk 11'deki yerini alan Uruguaylı yıldız Kasımpaşa maçının 2. dakikasında sakatlandı.
Galatasaray'ın Leipzig'den renklerine bağladığı Marcelo Saracchi, sakatlığının ardından takıma dönerken, Kasımpaşa karşısında 11'de başladığı maçta tekrar sakatlandı.
Maçın henüz 3. dakikasında bir rahatsızlık yaşayan Saracchi'nin yerine oyuna Martin Linnes dahil oldu
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