SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da sakatlık şoku! Taylan ve Etebo...

Galatasaray'da sakatlık şoku! Taylan ve Etebo...

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.10.2020 13:43 | Son Güncelleme

Galatasaray, iki orta saha oyuncusunun birden sakatlandığını açıkladı. Sarı kırmızılılarda Taylan Antalyalı ve Etebo'nun kasığında zorlanma tespit edildi.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Taylan ve Etebo...

Süper Lig'de haftayı 1-0'lık Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapatan Galatasaray'da iki isim birden sakatlandı.

Sarı - kırmızılılar, twitter'dan yapılan açıklamada Etebo ve Taylan Antalyalı'nın sakatlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kasımpaşa maçı sonrası tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Peter Etebo'nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı'nın ise sol adductor (kasık) adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü! 3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü!
Younes Belhanda'nın transferi böyle suya düştüYounes Belhanda'nın transferi böyle suya düştü
Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Fenerbahçe bombayı patlattı!
Fenerbahçe bombayı patlattı!
Tolgay Arslan'dan G.Saray sorusuna cevap
Tolgay Arslan'dan G.Saray sorusuna cevap
Marcao hakkında karar açıklandı! 25 milyon euro...
Marcao hakkında karar açıklandı! 25 milyon euro...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da sakatlık şoku! Taylan ve Etebo...
Galatasaray'da sakatlık şoku!
Belhanda'nın transferinde görüşmeler sonuçsuz kaldı
Younes Belhanda'nın transferi böyle suya düştü
Brighton, Jakub Moder'i kadrosuna kattı
Galatasaray'ın gözdesini Brighton kaptı!
Abdürrahim Albayrak'ın o sözleri Fatih Terim'in kulağına gitti
Albayrak'ın o sözleri Terim'in kulağına gitti
Galatasaray gece yarısı Muslera'nın lisansını çıkardı
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Futbolculardan Fatih Terim'e toparlanma sözü
Futbolcular Fatih Terim'e söz verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.