Galatasaray'da sakatlık şoku! Taylan ve Etebo...

Süper Lig'de haftayı 1-0'lık Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapatan Galatasaray'da iki isim birden sakatlandı.
Sarı - kırmızılılar, twitter'dan yapılan açıklamada Etebo ve Taylan Antalyalı'nın sakatlandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kasımpaşa maçı sonrası tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Peter Etebo'nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı'nın ise sol adductor (kasık) adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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