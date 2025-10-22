SPOR

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde gecenin adamı Victor Osimhen kırdığı rekorlar sonrası konuştu! ''Rekorları tek başıma kırmıyorum''

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt'i 3-1 yendiği maçta karşılaşmanın oyuncusu seçilen Victor Osimhen maç sonu konuştu.

Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’ın Bodo/Glimt'i 3-1 geçtiği karşılaşmanın ardından maçta 2 gol atan Victor Osimhen maçın oyuncusu seçildi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Osimhen, kırdığı rekorlara değindi.

"REKORLARI TEK KIRMIYORUM"

Galatasaray da Şampiyonlar Ligi nde gecenin adamı Victor Osimhen kırdığı rekorlar sonrası konuştu! Rekorları tek başıma kırmıyorum 1

Victor Osimhen, "Çok önemli bir maçtı. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Rakip ikinci yarıda bizi zorladı. Çok önemli bir galibiyet aldık. Herkese çok teşekkür ederim, bu rekorları tek başıma kırmıyorum. Bu momentumun üzerine katarak devam edeceğiz." dedi.

"TEK BAŞIMA KAZANMADIM"

Galatasaray da Şampiyonlar Ligi nde gecenin adamı Victor Osimhen kırdığı rekorlar sonrası konuştu! Rekorları tek başıma kırmıyorum 2

Maçın oyuncusu seçilmesi hakkında konuşan Nijeryalı golcü, "Takım arkadaşlarım sayesinde kazandım iki maçtır, tek başıma kazanmadım. Başka arkadaşlarımın da kazanmasını isterim. Takıma gollerimle, asistlerimle yardımcı olmak istiyorum, bunlar olmazsa mücadelemle yardımcı olmak istiyorum. Takım arkadaşlarımdan biri bunu kazandığında da çok mutlu olacağım." sözlerini sarf etti.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 1
Bodo Glimt Bodo Glimt

Anahtar Kelimeler:
rekor galatasaray şampiyonlar ligi Victor Osimhen Bodo/Glimt Galatasaray-Bodo/Glimt Galatasaray-Bodo/Glimt maçı Galatasaray-Bodo/Glimt maçı saat kaçta Galatasaray-Bodo/Glimt maçı hangi kanalda
