Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde gecenin adamı Victor Osimhen kırdığı rekorlar sonrası konuştu! ''Rekorları tek başıma kırmıyorum''

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’ın Bodo/Glimt'i 3-1 geçtiği karşılaşmanın ardından maçta 2 gol atan Victor Osimhen maçın oyuncusu seçildi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Osimhen, kırdığı rekorlara değindi.

"REKORLARI TEK KIRMIYORUM"

Victor Osimhen, "Çok önemli bir maçtı. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Rakip ikinci yarıda bizi zorladı. Çok önemli bir galibiyet aldık. Herkese çok teşekkür ederim, bu rekorları tek başıma kırmıyorum. Bu momentumun üzerine katarak devam edeceğiz." dedi.

"TEK BAŞIMA KAZANMADIM"

Maçın oyuncusu seçilmesi hakkında konuşan Nijeryalı golcü, "Takım arkadaşlarım sayesinde kazandım iki maçtır, tek başıma kazanmadım. Başka arkadaşlarımın da kazanmasını isterim. Takıma gollerimle, asistlerimle yardımcı olmak istiyorum, bunlar olmazsa mücadelemle yardımcı olmak istiyorum. Takım arkadaşlarımdan biri bunu kazandığında da çok mutlu olacağım." sözlerini sarf etti.