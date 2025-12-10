SPOR

Gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanmıştı! Ahmet Çakar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

'Bahis' soruşturması çerçevesinde gözaltına alınması sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Futbolda bahis" soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, rahatsızlanarak geçtiğimiz günlerde İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

TABURCU EDİLDİ!

Burada anjiyo yapılan Çakar, gerçekleştirilen tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öte yandan Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu gerekçesiyle kaldırılırken, Başsavcılıkça Çakar'ın tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için emniyete talimat verilmişti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

