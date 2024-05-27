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  4. Galatasaray'da şampiyonluk sonrası yeni sezon hazırlıkları başladı! Takıma ilk veda eden isim Kerem Aktükroğlu olabilir

Galatasaray'da şampiyonluk sonrası yeni sezon hazırlıkları başladı! Takıma ilk veda eden isim Kerem Aktükroğlu olabilir

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.05.2024 09:09
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Galatasaray'ın ligin son haftasında Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması sonrası Sarı-Kırmızılılar'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başlıyor.

Galatasaray'da şampiyonluk sonrası yeni sezon hazırlıkları başladı! Takıma ilk veda eden isim Kerem Aktükroğlu olabilir
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de 2023-24 sezonununda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında kolları sıvamış durumda. Galatasaray, bu sezon şampiyonluğa ulaşmış olsa da istediği verimi alamadığı birçok yabancısıyla yeni sezon öncesi yollarını ayıracak. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda tüm kulvarlarda başarı hedefiyle çok daha iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.

İLK AYRILIK KEREM OLABİLİR

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Kerem Aktürkoğlu, yaz döneminde Suudi Arabistan’a gidebilir. Galatasaray’ın yıldızına bir Arap kulübünün yıllık 7.5 milyon Euro net maaş teklifinde bulunduğu ve Kerem’in de yüksek rakam sonrası kafasının karıştığı öğrenildi.

Söz konusu Arap takımının Galatasaray’a da 10 milyon Euro’nun üzerinde bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı konuşuluyor. Birkaç hafta içinde Cim Bom’a resmi teklif gelmesi ihtimali hayli yüksek.

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Kerem Aktürkoğlu galatasaray
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