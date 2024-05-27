Galatasaray'da şampiyonluk sonrası yeni sezon hazırlıkları başladı! Takıma ilk veda eden isim Kerem Aktükroğlu olabilir

Süper Lig'de 2023-24 sezonununda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında kolları sıvamış durumda. Galatasaray, bu sezon şampiyonluğa ulaşmış olsa da istediği verimi alamadığı birçok yabancısıyla yeni sezon öncesi yollarını ayıracak. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda tüm kulvarlarda başarı hedefiyle çok daha iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.

İLK AYRILIK KEREM OLABİLİR

Kerem Aktürkoğlu, yaz döneminde Suudi Arabistan’a gidebilir. Galatasaray’ın yıldızına bir Arap kulübünün yıllık 7.5 milyon Euro net maaş teklifinde bulunduğu ve Kerem’in de yüksek rakam sonrası kafasının karıştığı öğrenildi.

Söz konusu Arap takımının Galatasaray’a da 10 milyon Euro’nun üzerinde bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı konuşuluyor. Birkaç hafta içinde Cim Bom’a resmi teklif gelmesi ihtimali hayli yüksek.





