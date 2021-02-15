Galatasaray'da Saracchi gidiyor, Yairo Moreno geliyor

Konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek ligdeki serisini 6 maça çıkaran ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor.

Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu, DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru'ya renklerine bağlayıp gücüne güç katan sarı-kırmızılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak için çalışmalara başladı.

YÖNETİM SARACCHI'YLE DEVAM ETMEK İSTEMİYOR

Galatasaray'ın Red Bull Leipzig'den 1.5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesi sona eriyor. Uruguaylı'nın bonservisinin yüksek olması ve sık sık sakatlanması nedeniyle Saracchi ile devam etmek istemiyor.

EMRE TAŞDEMİR'İN SAKATLIK VE İSTİKRAR SORUNU

Sol bekte forma giyen diğer isim Emre Taşdemir de sakatlık sorunları ve istikrar sağlayamaması nedeniyle sarı-kırmızılılarda 1. bek olarak düşünülmüyor.

ÖN PROTOKOL İMZALANDI

Sarı-kırmızılı yönetim bu bölge için Meksika temsilcisi Leon'da forma giyen Yairo Moreno ile ön protokol imzaladı.

SEZON SONUNDA 4 YILLIK İMZAYI ATIYOR

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılara 4 yıllık imza atacak.