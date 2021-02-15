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Galatasaray'da Saracchi gidiyor, Yairo Moreno geliyor

15.02.2021 11:32 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Saracchi gidiyor, Yairo Moreno geliyor

Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 yenerek yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, yaşadığı sakatlıklar ve yüksek bonservisi sebebiyle Marcelo Saracchi ile devam etmeme kararı aldı. Öte yandan Cimbom'un Leon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki sol bek Yairo Moreno ile ön protokol imzaladığı iddia edildi. Habere göre Kolombiyalı futbolcu sezon sonunda Galatasaray'a 4 yıllık imza atacak.

Konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek ligdeki serisini 6 maça çıkaran ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor.

Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu, DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru'ya renklerine bağlayıp gücüne güç katan sarı-kırmızılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak için çalışmalara başladı.

YÖNETİM SARACCHI'YLE DEVAM ETMEK İSTEMİYOR

Galatasaray'ın Red Bull Leipzig'den 1.5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesi sona eriyor. Uruguaylı'nın bonservisinin yüksek olması ve sık sık sakatlanması nedeniyle Saracchi ile devam etmek istemiyor.

EMRE TAŞDEMİR'İN SAKATLIK VE İSTİKRAR SORUNU

Sol bekte forma giyen diğer isim Emre Taşdemir de sakatlık sorunları ve istikrar sağlayamaması nedeniyle sarı-kırmızılılarda 1. bek olarak düşünülmüyor.

ÖN PROTOKOL İMZALANDI

Sarı-kırmızılı yönetim bu bölge için Meksika temsilcisi Leon'da forma giyen Yairo Moreno ile ön protokol imzaladı.

SEZON SONUNDA 4 YILLIK İMZAYI ATIYOR

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılara 4 yıllık imza atacak.

PORTO DA İSTİYOR

Genç sol bek oyuncusu Avrupa'da forma giymek isterken, Galatasaray'ın dışında Porto'nun da transfer listesinde olduğu öğrenildi. Bu sezon 15 maça çıkan Kolombiyalı oyuncu, 2 gol atma başarısı gösterdi.

FALCAO'NUN YAKIN ARKADAŞI

5 kez Kolombiya Milli Takımı'nda forma giyen Moreno, Radamel Falcao'nun da yakın arkadaşı.

Kolombiyalı yıldızın tekniğinin ve hücuma katkısının savunma yeteneğine göre daha iyi olduğu belirtildi. Moreno'nun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro. (Akşam)

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