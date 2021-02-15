Galatasaray'da Saracchi gidiyor, Yairo Moreno geliyor

Konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek ligdeki serisini 6 maça çıkaran ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor.
Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu, DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru'ya renklerine bağlayıp gücüne güç katan sarı-kırmızılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak için çalışmalara başladı.
Galatasaray'ın Red Bull Leipzig'den 1.5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesi sona eriyor. Uruguaylı'nın bonservisinin yüksek olması ve sık sık sakatlanması nedeniyle Saracchi ile devam etmek istemiyor.
Sol bekte forma giyen diğer isim Emre Taşdemir de sakatlık sorunları ve istikrar sağlayamaması nedeniyle sarı-kırmızılılarda 1. bek olarak düşünülmüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim bu bölge için Meksika temsilcisi Leon'da forma giyen Yairo Moreno ile ön protokol imzaladı.
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılara 4 yıllık imza atacak.
Genç sol bek oyuncusu Avrupa'da forma giymek isterken, Galatasaray'ın dışında Porto'nun da transfer listesinde olduğu öğrenildi. Bu sezon 15 maça çıkan Kolombiyalı oyuncu, 2 gol atma başarısı gösterdi.
5 kez Kolombiya Milli Takımı'nda forma giyen Moreno, Radamel Falcao'nun da yakın arkadaşı.
Kolombiyalı yıldızın tekniğinin ve hücuma katkısının savunma yeteneğine göre daha iyi olduğu belirtildi. Moreno'nun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro. (Akşam)
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