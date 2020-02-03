Galatasaray'da Saracchi sevinci

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda Kayserispor maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise salonda core stabilizasyon ile antrenmana başladı.
Daha sonra koordinasyon çalışması ve sahada dinamik ısınma yapıldı. Sarı-kırmızılı futbolcular, teknik çalışmanın ardından yapılan dar alan oyunları ve sınırlı alanda çift kale oyun ile idmanı noktaladı.
Florin Andone, idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde ekstra kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.
Marcelo Saracchi ise tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada düz koşulara başladı. Radamel Falcao da tedavisinden sonra fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanını yarın saat 12.00’de tesislerinde yaptıktan sonra saat 16.00’da özel bir uçuşla Alanya’ya giderek mücadele için kampa girecek.
(İHA)
İşte Talisca'nın yeni adresi!..
Burak Yılmaz en golcü dönemine yakın
Trabzon, Uğurcan ve Sörloth'la güldü
''Galatasaray, Kadıköy'de kazanırsa..."
Maçta tekme ve yumruklar konuştu
Ömer Bayram acı haberi verdi
Milan'a bir puanı Hakan Çalhanoğlu getirdi
Ronaldo attı Juve kazandı
'Birliğimiz başarıyı getirecek'
Trabzonspor 19 yıl sonra ilki başardı
Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...
'Fenerbahçe şampiyon olacak'
Semih Özsoy'dan Ahmet Ağaoğlu cevap
Leipzig berabere kaldı, liderliği kaybetti
Kaan Ayhan'ın harika golü yetmedi
Flaş Arda Turan açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum