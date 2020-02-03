SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Saracchi sevinci

Galatasaray'da Saracchi sevinci

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.02.2020 14:30 | Son Güncelleme

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Tedavisi devam eden Saracchi ise fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı.

Galatasaray'da Saracchi sevinci

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda Kayserispor maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise salonda core stabilizasyon ile antrenmana başladı.

Daha sonra koordinasyon çalışması ve sahada dinamik ısınma yapıldı. Sarı-kırmızılı futbolcular, teknik çalışmanın ardından yapılan dar alan oyunları ve sınırlı alanda çift kale oyun ile idmanı noktaladı.

SARACCHI KOŞULARA BAŞLADI, FALCAO SALONDA ÇALIŞTI

Florin Andone, idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde ekstra kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.
Marcelo Saracchi ise tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada düz koşulara başladı. Radamel Falcao da tedavisinden sonra fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanını yarın saat 12.00’de tesislerinde yaptıktan sonra saat 16.00’da özel bir uçuşla Alanya’ya giderek mücadele için kampa girecek.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
PARTNERYürek hoplatan dans! Şov yapıp mest ettilerYürek hoplatan dans! Şov yapıp mest ettiler
''Galatasaray, Kadıköy'de kazanırsa..."''Galatasaray, Kadıköy'de kazanırsa..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
marcelo saracchi Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

Kayserispor Başkan'ından büyük tepki

Kayserispor Başkan'ından büyük tepki

Yeni TFF Başkanı kim olacak?

Yeni TFF Başkanı kim olacak?

''Galatasaray, Kadıköy'de kazanırsa..."

''Galatasaray, Kadıköy'de kazanırsa..."

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Galatasaray'a 3 şok birden

Galatasaray'a 3 şok birden

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Saracchi sevinci

G.Saray'da Saracchi sevinci

Mustafa Kapı: Önceliğim Galatasaray, Fatih Terim altyapı işinin ustası

Mustafa Kapı'dan G.Saray ve Terim sözleri

Rıdvan Dilmen: Galatasaray, Kadıköy'de kazanırsa ligde daha farklı şeyler düşünebiliriz

''Galatasaray, Kadıköy'de kazanırsa..."

Ömer Bayram acı haberi verdi

Ömer Bayram acı haberi verdi

Henry Onyekuru Seyrantepe'yi salladı!

Onyekuru, Seyrantepe'yi salladı!

Galatasaray'da Donk, Feghouli ve Mariano'dan açıklamalar

Mariano: Hedefimiz şampiyonluk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.