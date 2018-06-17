Galatasaray'da satılık olmayan tek isim Muslera!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü file bekçisi Fernando Muslera dün 33 yaşından gün almaya başladı.

UEFA kararı sonrasında Gomis'ten Rodrigues'e, Belhanda'dan Feghouli'ye kadar oyuncuları için gelecek tekliflere açık olan Galatasaray yönetimi, transferde tek istisnayı Fernando Muslera'ya uyguladı.

Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Muslera mevcut takımda satılık olmayan tek oyuncu durumunda. Sarı-kırmızılılarda 7 sezonda 4 şampiyonluk gören Uruguaylı 1 numara için transfer tekliflerine kapalı olan G.Saray, Muslera'nın arkasına yedek kaleci arıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'i babası gibi gören ve Taffarel'le uyum içinde çalışan Nando, Mustafa Cengiz'in tekrar başkan seçilmesine de çok sevindi.

Yönetici Abdurrahim Albayrak'la özel bir ilişkiye sahip olan Muslera, yeni sezonda ikinci kaptan olarak yönetime yardımcı olacak.

(Sabah)

