SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray’da seçim iptal mi edildi? Galatasaray’da başkanlık seçimi ne zaman? işte başkan adayları…

Galatasaray’da seçim iptal mi edildi? Galatasaray’da başkanlık seçimi ne zaman? işte başkan adayları…

06.05.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, başkanlık seçimleri için 29 Mayıs tarihini işaret etmişti. Galatasaray, 29 Mayıs’da yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın pandemi nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Kulübün yaptığı yazılı açıklamada, 17 Mayıs’ta son bulacak “tam kapanma” sürecinden sonra alınacak kararların bekleneceği ifade edildi.

Galatasaray’da seçim iptal mi edildi? Galatasaray’da başkanlık seçimi ne zaman? işte başkan adayları…

Başkan seçimi için gün sayan Galatasaray Kulübü’nden, koronavirüs sebebi ile seçimin iptali kararı verildi. Bu karara başkanlık için aday olan Burak Elmas ve Metin Öztürk tepki verdi. İptal kararının ardından ise Galatasaray Yönetim Kurulu’nda ayrılıklar da meydana geldi. Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan istifa etti.

YÖNETİM KURULU’NDAN İSTİFALAR GELDİ
Galatasaray’da 29 Mayıs’ta yapılması beklenen seçim kararının iptal edilmesinin ardından yönetim kurulunda ayrılıklar yaşandı. Yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan görevinden istifa etti.

Mahmut Recevik istifası ile ilgili yaptığı açıklamada, “Değerli büyük Galatasaray camiasına, bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum” dedi.

mahmut recevik

Emre Erdoğan da kendi sosyal medya hesabından istifa ettiğini doğruladı.

BAŞKAN ADAYLARINDAN TEPKİ
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan başkan adaylarından Metin Öztürk, “Biz genel kurul iradesini hiçe saymaya kalkabileceklerini biliyorduk. Galatasaray'a dahili ve harici zarar verebilecek her türlü duruma karşı hazırız ve buradayız” ifadelerini kullandı.

metin öztürk

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan başkan adaylarından Burak Elmas ise, “Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin iptali söz konusu olamaz. Erteleme koşulları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak. Galatasaray demokrasi kültürünün gücünü herkese göstermek adına, yasal süre bitimi 7 Mayıs 2021 saat 18.00'e kadar, seçim listeleri ve ilgili evrakımızı divan kuruluna teslim edeceğimizi beyan ederiz. Genel kurul iradesinin sandığa yansıması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

burak elmas

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray’da Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas başkanlık için adaylıklarını açıklamışlardı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in de 6 Nisan 2021 tarihinde adaylığını açıklaması bekleniyordu.

Galatasaray'ın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan açıklamaya ulaşmak için tıklayın

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izlediAkılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izledi
Fatih Terim’in 34. Beşiktaş derbisiFatih Terim’in 34. Beşiktaş derbisi
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin

"Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Cimbom Ezgjan Alioski anlaştı iddiası

Cimbom Ezgjan Alioski anlaştı iddiası

Attila Szalai'ye 25 milyon Euro

Attila Szalai'ye 25 milyon Euro

G.Saraylı eski yöneticiden F.Bahçe'ye gönderme

G.Saraylı eski yöneticiden F.Bahçe'ye gönderme

Dorukhan ve Fenerbahçe iddiasına yanıt

Dorukhan ve Fenerbahçe iddiasına yanıt

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.