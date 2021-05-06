Galatasaray’da seçim iptal mi edildi? Galatasaray’da başkanlık seçimi ne zaman? işte başkan adayları…

Başkan seçimi için gün sayan Galatasaray Kulübü’nden, koronavirüs sebebi ile seçimin iptali kararı verildi. Bu karara başkanlık için aday olan Burak Elmas ve Metin Öztürk tepki verdi. İptal kararının ardından ise Galatasaray Yönetim Kurulu’nda ayrılıklar da meydana geldi. Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan istifa etti.
YÖNETİM KURULU’NDAN İSTİFALAR GELDİ
Galatasaray’da 29 Mayıs’ta yapılması beklenen seçim kararının iptal edilmesinin ardından yönetim kurulunda ayrılıklar yaşandı. Yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan görevinden istifa etti.
Mahmut Recevik istifası ile ilgili yaptığı açıklamada, “Değerli büyük Galatasaray camiasına, bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum” dedi.
Emre Erdoğan da kendi sosyal medya hesabından istifa ettiğini doğruladı.
BAŞKAN ADAYLARINDAN TEPKİ
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan başkan adaylarından Metin Öztürk, “Biz genel kurul iradesini hiçe saymaya kalkabileceklerini biliyorduk. Galatasaray'a dahili ve harici zarar verebilecek her türlü duruma karşı hazırız ve buradayız” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan başkan adaylarından Burak Elmas ise, “Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin iptali söz konusu olamaz. Erteleme koşulları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak. Galatasaray demokrasi kültürünün gücünü herkese göstermek adına, yasal süre bitimi 7 Mayıs 2021 saat 18.00'e kadar, seçim listeleri ve ilgili evrakımızı divan kuruluna teslim edeceğimizi beyan ederiz. Genel kurul iradesinin sandığa yansıması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.
Galatasaray’da Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas başkanlık için adaylıklarını açıklamışlardı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in de 6 Nisan 2021 tarihinde adaylığını açıklaması bekleniyordu.
Galatasaray'ın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan açıklamaya ulaşmak için tıklayın
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