Galatasaray’da seçim iptal mi edildi? Galatasaray’da başkanlık seçimi ne zaman? işte başkan adayları…

Başkan seçimi için gün sayan Galatasaray Kulübü’nden, koronavirüs sebebi ile seçimin iptali kararı verildi. Bu karara başkanlık için aday olan Burak Elmas ve Metin Öztürk tepki verdi. İptal kararının ardından ise Galatasaray Yönetim Kurulu’nda ayrılıklar da meydana geldi. Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan istifa etti.

YÖNETİM KURULU’NDAN İSTİFALAR GELDİ

Galatasaray’da 29 Mayıs’ta yapılması beklenen seçim kararının iptal edilmesinin ardından yönetim kurulunda ayrılıklar yaşandı. Yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan görevinden istifa etti.

Mahmut Recevik istifası ile ilgili yaptığı açıklamada, “Değerli büyük Galatasaray camiasına, bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum” dedi.

Emre Erdoğan da kendi sosyal medya hesabından istifa ettiğini doğruladı.

BAŞKAN ADAYLARINDAN TEPKİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan başkan adaylarından Metin Öztürk, “Biz genel kurul iradesini hiçe saymaya kalkabileceklerini biliyorduk. Galatasaray'a dahili ve harici zarar verebilecek her türlü duruma karşı hazırız ve buradayız” ifadelerini kullandı.