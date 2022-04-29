Galatasaray'da seçim iptal mi oldu? Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim olmayacak mı?

Galatasaray'da seçim iptal mi oldu? sorusunun yanıtı merak edildi. 30 Nisan'da yapılacak seçimin istinaf mahkemesi tarafından iptal edildiği öne sürülmüştü. Son dakika gelişmesi sonrası konuya ilişkin detaylar belli oldu. Vatandaşlar, Galatasaray'da seçim iptal mi oldu? Galatasaray'da seçim istinaf mahkemesi tarafından iptal mi edildi? 30 Nisan'da seçim olmayacak mı? soru ve konu başlıklarını internette araştırma başladı. İşte detaylar...

GALATASARAY'DA SEÇİM İPTAL Mİ OLDU?

Galatasaray'da 30 Nisan Pazar günü yapılması planlanan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'na İstinaf Mahkemesi tarafından tedbir kararı konuldu.

GALATASARAY'DA SEÇİM İSNAF MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL Mİ EDİLDİ?

Başkan adayı Metin Öztürk, sosyal medya hesabından karara çok sert tepki gösterdi.

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk karara büyük tepki gösterdi! 'Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasarayın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza.' diyen Öztürk'ün sözleri kısa sürede çok sayıda RT aldı.

'Bu bir kişinin işi değil yakında gün yüzüne çıkar. Burak Elmas başkanım, bir an önce seçim tarihini açıklarsa kendi üzerindeki dedikoduları da kaldırır.'



