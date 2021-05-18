SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

18.05.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da seçimin 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında yeni seçim tarihi olarak 12-19 Haziran belirlendi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Mevcut yönetim daha önce 29 Mayıs olarak ilan ettiği genel kurul tarihini iptal etmiş ve seçim takvimi büyük bir krize neden olmuştu. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, genel kurullar 1 Haziran'a kadar yapılamayacak.

Yönetim, seçim sürecini sil baştan başlatacağı için Metin Öztürk, Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas'ın daha önce yaptığı adaylık başvurusu devre dışı kalacak. 4 isim, yeni tarihteki seçimde aday olmak için tekrar başvuracak.

Bu süreçte yeni bir adayın çıkma ihtimali var. Daha önce, "bu şartlarda" diyerek aday olmayacağını duyuran Mustafa Cengiz'in yeni tarihteki seçime girmeyi düşündüğü öğrenildi. Uzun süredir nabız yoklayan Abdurrahim Albayrak'ın da adaylık fikrine sıcak baktığı biliniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
Fatih Terim'e olay sözler: Senin yüzündenFatih Terim'e olay sözler: Senin yüzünden
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Süper Lig'de Netflix bombası!

Süper Lig'de Netflix bombası!

Fatih Terim'e olay sözler: Senin yüzünden

Fatih Terim'e olay sözler: Senin yüzünden

Younes Belhanda imzaya çok yakın

Younes Belhanda imzaya çok yakın

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Sergen Yalçın'ın tarihi şampiyonluk açıklaması

Sergen Yalçın'ın tarihi şampiyonluk açıklaması

Başkan açıkladı! 2 yıldız imzaya geliyor

Başkan açıkladı! 2 yıldız imzaya geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.